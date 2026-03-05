Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών

«True Blue» από τη Γεωργία Λαλέ στο Κέντρο Τεχνών και Vidcast στο Μουσείο Μαρία Κάλλας με Rainbow Mermaids και Χάρις Αλεξίου.

Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών με ένα δυναμικό και πολυεπίπεδο πρόγραμμα δράσεων, που θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου 2026. Με εκθέσεις, συναυλίες και παρεμβάσεις που εκτείνονται στην τέχνη, τον δημόσιο διάλογο, τη μουσική, τον αθλητισμό και την κοινωνική πολιτική, η πόλη αναδεικνύει τη γυναικεία δημιουργικότητα και ενισχύει έμπρακτα τη συζήτηση για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για κάθε σύγχρονη, δημοκρατική πόλη. Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών, είναι μία υπενθύμιση ευθύνης και ταυτόχρονα αφορμή, να αναλογιστούμε τρόπους για να γίνει η Αθήνα μια πόλη πιο ασφαλής, συμπεριληπτική και δίκαιη για όλες τις γυναίκες. Μέσα από πολιτικές, δομές στήριξης και θεσμικές παρεμβάσεις, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η έμφυλη ισότητα αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας».

Οι εκδηλώσεις αναπτύσσονται σε κεντρικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης και στον δημόσιο χώρο, με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση, τον δημόσιο διάλογο και τη θεσμική παρέμβαση για την έμφυλη ισότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το φεστιβάλ «True Blue – Αληθινό Μπλε» της Γεωργίας Λαλέ στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του οποίου έχει προγραμματιστεί την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 18:00, συζήτηση με εκπροσώπους των φορέων ΔΙΟΤΙΜΑ, Red Umbrella Athens, Action for Women, ΑΝΑΣΑ, Women’s Health First, Γίνε Άνθρωπος και Project Parenting, με τίτλο «ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ» την οποία θα προλογίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Επίσης, έχουν προγραμματιστεί συναυλίες στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», τη δυναμική συνάντηση των Rainbow Mermaids με τη Χάρις Αλεξίου στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, καθώς και τη φωτογραφική έκθεση «Hope Brigade» περιμετρικά του Εθνικού Κήπου, με πορτραίτα γυναικών από τον Οργανισμό Women of the World. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και στήριξης για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών, την πρόληψη της έμφυλης βίας και την πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

Δείτε αναλυτικά τις εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων για τη Διεθνή Ημέρα

Γυναικών εδώ



