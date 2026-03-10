Τo Pantene φέρνει τη νέα σειρά GROW ABUNDANT κατά της τριχόπτωσης Σχεδιασμένη από επιστήμονες Εγκεκριμένη από πραγματικούς καταναλωτές

Για εκατομμύρια ανθρώπους, η τριχόπτωση είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ζήτημα ομορφιάς – είναι μια συναισθηματική μάχη. Ένας στους τρεις καταναλωτές αντιμετωπίζει τριχόπτωση, και πολλοί αισθάνονται ότι τα υπάρχοντα προϊόντα προσφέρουν μόνο προσωρινές λύσεις.

To Pantene πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να είναι έτσι και παρουσιάζει το Grow Abundant, ένα επαναστατικό serum κατά της τριχόπτωσης για το τριχωτό της κεφαλής, με την ισχύ του Anchoring Pro-Vitamin Complex: 3000 MG σύμπλεγμα προβιταμίνης Β5 και νιασιναμίδης.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΟΤΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΙΖΑ

Κλινικά αποδεδειγμένο, το νέο serum Grow Abundant μειώνει τη τριχόπτωση έως και 90% και χαρίζει δυνατά, μακριά και πυκνά μαλλιά σε μόλις 8 εβδομάδες .

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΛΑΝΕ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ

Σε κλινικές δοκιμές, το 80% των καταναλωτών πέτυχε βελτιωμένη πυκνότητα μαλλιών, με μέσο όρο 6.000 επιπλέον τρίχες να διατηρούνται στο τριχωτό της κεφαλής μετά από 8 εβδομάδες συνεπούς χρήσης. Επιπλέον, 9 στους 10 χρήστες ανέφεραν ότι τα μαλλιά τους ήταν πιο υγιή,² τονίζοντας τη μεταμορφωτική δύναμη του Grow Abundant.

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ορατά πιο πυκνά μαλλιά μετά την 1η χρήση³

8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το 80% των χρηστών παρατήρησε πιο πυκνά μαλλιά με +6000 νέες τρίχες²

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ SERUM

Το serum Grow Abundant πρόκειται να επαναπροσδιορίσει την περιποίηση των μαλλιών με την πρωτοποριακή του φόρμουλα και πραγματικά αποτελέσματα, καθιστώντας το τη λύση για όσους αισθάνονται ότι τίποτα άλλο δεν έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα.

Το Anchoring Pro-Vitamin Complex του Grow Abundant δρα στο τριχωτό της κεφαλής για να ενισχύσει τα μαλλιά στη ρίζα, μειώνοντας την τριχόπτωση και βοηθώντας τα μαλλιά να αναπτυχθούν πιο δυνατά, μακρύτερα, πυκνότερα χάρη στα:

PRO-VITAMIN B5 COMPLEX: Ένα θρεπτικό συστατικό που απορροφάται βαθιά με αντιοξειδωτικά για να ενισχύσει την “αγκύρωση” των μαλλιών.

ΝΙΑΣΙΝΑΜΙΔΗ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β3): Γνωστή για την ενίσχυση του δερματικού φραγμού και τη βελτίωση της υγείας του τριχωτού της κεφαλής.

Η ΕΛΑΦΡΙΑ, LEAVE IN ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΨΟΓΑ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΡΟΥΤΙΝΑ ,

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΑΡΑΙΝΕΙ Ή ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

Ο Dr. Callens - ειδικός στην κοσμετολογία μας είπε:

"Η τριχόπτωση επηρεάζει την αυτοπεποίθηση, την έκφραση και τη συνολική ευεξία. Καθώς μεγαλώνουμε, περισσότερες τρίχες περνούν σε μια ευάλωτη κατάσταση όπου η “αγκύρωση” εξασθενεί και έρχεται η τριχόπτωση. Με το Pantene Grow Abundant ανατρέπουμε το σενάριο! Αυτή είναι η πιο τολμηρή καινοτομία μας μέχρι σήμερα: επιστημονικά τεκμηριωμένη, αποδεδειγμένη από πραγματικούς ανθρώπους και σχεδιασμένη να ενισχύει εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: στις ρίζες για μια νέα, γεμάτη αυτοπεποίθηση αρχή!".

