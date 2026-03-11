Η Notia MedCare εγκαινιάστηκε στη Γλυφάδα και επαναπροσδιορίζει τη Μακροζωία στη Ν.Α. Ευρώπη

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Notia Medcare στη Γλυφάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του πρώτου και μοναδικό διεπιστημονικού, τεκμηριωμένου Κέντρου Ιατρικής Μακροζωίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με κεντρική φιλοσοφία το «Add life to Years», η Notia Medcare εισάγει ένα νέο πρότυπο προληπτικής και ολιστικής ιατρικής, μετατρέποντας τη μακροζωία από θεωρητική επιδίωξη σε καθημερινή, βιωματική πραγματικότητα.

«Η μακροζωία δεν αφορά μόνο την παράταση της ζωής, αλλά την ποιότητα κάθε χρόνου που ζούμε», δήλωσε ο κ. Karim Smaira Ιδρυτής και Βασικός Μέτοχος. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα πλήρως εξατομικευμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο φροντίδας που δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζουν περισσότερο, με ενέργεια, διαύγεια και ανθεκτικότητα».

Μια Πρωτοπορία για την Περιοχή

Η Notia Medcare αποτελεί τo πρώτo καθετοποιημένο ιατρικό Κέντρο Εξατομικευμένης Φροντίδας Μακροζωίας στη Ν.Α. Ευρώπη

Μια Μονάδα Προηγμένων Διαγνωστικών Ακριβείας

Με Προηγμένη Τεχνολογία και Καινοτομία που βρίσκονται στον πυρήνα της ιατρικής προσέγγισης

Χώρος όπου συνδυάζονται ιατρικά και well-being πρωτόκολλα

Εκτός από Κέντρο Μακροζωίας είναι Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και σύντομα θα διαθέτει Χειρουργεία μιας ημέρας — προσφέροντας από συμβουλευτική και πρόληψη έως επεμβατικές και χειρουργικές πράξεις

Ένα ολοκληρωμένο 360° μοντέλο προσέγγισης της μακροζωίας

Η δομή της Notia Medcare επιτρέπει τη διαχείριση της υγείας σε όλα τα επίπεδα — από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως τη θεραπευτική παρέμβαση — προσφέροντας ένα συνεκτικό και ενιαίο οικοσύστημα φροντίδας.

Ένα Νέο Όραμα για τη Σύγχρονη Υγεία

Με διεπιστημονική ομάδα ειδικών, με περισσότερες από 15 ιατρικές ειδικότητες, προηγμένη τεχνολογία και διεθνή τεχνογνωσία, η Notia Medcare φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη της ιατρικής μακροζωίας.

«Θέλουμε να εμπνεύσουμε μια νέα κουλτούρα προληπτικής υγείας. Να μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον από τη θεραπεία στην πρόληψη και από την επιβίωση στη ζωτικότητα», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης.

«Στον πυρήνα της επιστημονικής μας λογικής βρίσκεται μια βασική αρχή της σύγχρονης ιατρικής: η μετάβαση από την αντιδραστική στην προληπτική και προγνωστική ιατρική. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε ταυτόχρονα τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα ζωής.» ανέφερε ο Δρ Ιωάννης Καλαιτζής, Επιστημονικός Διευθυντής της Notia Medcare.

Τα εγκαίνια τίμησαν εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του νέου αυτού εγχειρήματος για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα.

Πιο συγκεριμένα τα εγκαίνεια τελέστηκαν από τον Υπουργό Υγείας κ Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος έκοψε την κορδέλα και απηύθυνε χαιρετισμό. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας κ Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ Γ. Παπανικολάου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους o Υφυπουργός Εσωτερικών κ Βασίλειος Σπανάκης, ο Πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, Αξιότιμος κ Çağatay Erciyes , ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, Αξιότιμος κ. Ali Al Dhaheri, οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Πειραιά κκ Γ. Παπανικολάου και Γ. Μώραλης και πλήθος προσκεκλημένων.

Επ'ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας της Νotia Medcare προσφέρθηκε οικονομική υποστήριξη στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Χαρά» που φιλοξενεί παιδιά με αναπηρία και σύνδρομο Down και το οποίο εκπροσωπήθηκε από την κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου.