Eridanus Spa & Wellness: Απόδραση στην ευεξία στην καρδιά της Αθήνας

Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου η ενέργεια της πόλης συναντά την ανάγκη για χαλάρωση και ουσιαστική φροντίδα, το νέο Eridanus Spa & Wellness του Athenaeum Eridanus Luxury Hotel προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ευεξίας σχεδιασμένη να ανανεώσει σώμα και πνεύμα, ιδανική για όσους αναζητούν στιγμές αποφόρτισης, αναζωογόνησης και προσωπικής φροντίδας.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσκεψής σας, ο χαμηλός φωτισμός, τα φυτά περιμετρικά της πισίνας, το προσεγμένο welcome με επιλεγμένα τσάγια και δροσιστικά healthy refreshments, η διακριτική αισθητική και το ζεστό καλωσόρισμα από τους θεραπευτές του spa δημιουργούν ένα περιβάλλον που σε αποσυνδέει από την ένταση της καθημερινότητας και σε προσκαλεί να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου. Η ευεξία εδώ δεν αντιμετωπίζεται ως μια σύντομη παύση, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο ritual φροντίδας.

Το Eridanus Spa διαθέτει μία εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, σάουνα, steam room, δύο private massage rooms και fitness room, επιτρέποντας στον επισκέπτη να απολαύσει μια πλήρη εμπειρία ευεξίας. Το μενού των μασάζ συνδυάζει διεθνείς τεχνικές, όπως Thai massage, reflexology και deep tissue, με σύγχρονες πρακτικές χαλάρωσης και αποκατάστασης, πάντα προσαρμοσμένες στις προσωπικές ανάγκες του κάθε επισκέπτη.

Ιδιαίτερη θέση στην εμπειρία κατέχουν και οι εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου με προϊόντα από τη βραβευμένη σειρά Juliette Armand, που προσφέρουν άμεσα ορατά αποτελέσματα στο δέρμα.

Η ποιότητα των υπηρεσιών ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την εξαιρετική ομάδα του spa, με την Spa Manager να έχει διακριθεί με χρυσό βραβείο στις υπηρεσίες μασάζ, στοιχείο που αποτυπώνεται στη συνέπεια, την τεχνική αρτιότητα και τη συνολική εμπειρία που λαμβάνει κάθε επισκέπτης.

Το Eridanus Wellness & Spa αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση ευεξίας, ιδανική για bachelorette gatherings, bridal pampering moments και special wedding wellness experiences, προσφέροντας το τέλειο σκηνικό για στιγμές ομορφιάς και χαλάρωσης λίγο πριν από τη μεγάλη ημέρα. Από ένα αναζωογονητικό pre wedding ritual με φίλες έως μια πιο προσωπική εμπειρία αφιερωμένη στη νύφη, αλλά και ένα groom relaxation session, το Eridanus Spa προσφέρει την αίσθηση ηρεμίας και φροντίδας που ταιριάζει απόλυτα σε μια τόσο ιδιαίτερη περίσταση.

Παράλληλα, αποτελεί και μια υπέροχη επιλογή για νεόνυμφους που επιθυμούν να συνδυάσουν couples massage και χαλαρωτικές στιγμές στη θερμαινόμενη πισίνα, τη σάουνα και το steam room, μαζί με διαμονή σε μία μοναδική σουίτα ή και ένα ρομαντικό δείπνο στο Eridanus Rooftop Bar Restaurant του ξενοδοχείου, με την πιο εντυπωσιακή θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανανέωσης την πρώτη ημέρα μετά τον γάμο.

Ένα gift spa voucher είναι επίσης η ιδανική επιλογή για ένα πρωτότυπο και χρήσιμο δώρο για τους νεόνυμφους, προσφέροντας τους την ευκαιρία να απολαύσουν μαζί μερικές στιγμές ευεξίας και βαθιάς αναζωογόνησης.

Παράλληλα, να σημειώσουμε ότι οι διαμένοντες στο ξενοδοχείο Athenaeum Eridanus Luxury Hotel απολαμβάνουν 10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες μασάζ συνδυαστικά με δωρεάν χρήση των spa facilities για 45’ λεπτά.

Σε μια εποχή όπου η φροντίδα του εαυτού μας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, το Eridanus Wellness & Spa προσφέρει έναν ξεχωριστό κόσμο ευεξίας στο κέντρο της Αθήνας, όπου η ηρεμία, η αναζωογόνηση και η εκλεπτυσμένη αίσθηση φιλοξενίας συνδυάζονται αρμονικά.

