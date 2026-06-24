Νέα σειρά Euderma Babyderm της InterMed: Θερμή ανταπόκριση στο 64ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

Τη νέα σειρά βρεφικών και παιδικών δερμοκαλλυντικών Euderma Babyderm, παρουσίασε η InterMed, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο 64ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν.

Το Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές διοργανώσεις της χώρας στον τομέα της παιδικής υγείας.

Ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας της InterMed αποτέλεσε η δορυφορική διάλεξη με θέμα «Προϊόντα φροντίδας του δέρματος, κάτω από το μεγεθυντικό φακό του ειδικού», με ομιλήτρια την κυρία Κυριακή Τσότρα, παιδίατρο με μετεκπαίδευση στη Δερματολογία Παίδων, υπό την προεδρία της κυρίας Αναστασίας Βαρβαρήγου, καθηγήτριας και επιστημονικά υπεύθυνης της Μονάδας Νεογνών και της Αίθουσας Τοκετών της Μαιευτικής Κλινικής Ολύμπιον στην Πάτρα.

Η διάλεξη συγκέντρωσε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από παιδιάτρους και επαγγελματίες υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης στην επιλογή προϊόντων προσωπικής φροντίδας για βρέφη και παιδιά.

Κατά τη διάρκειά της, παρουσιάστηκαν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, τη σωστή αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικές ουσίες και τη διάκριση μεταξύ τεκμηριωμένου επιστημονικού κινδύνου και ατεκμηρίωτης «χημειοφοβίας».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εξατομικευμένης αξιολόγησης των προϊόντων φροντίδας του βρεφικού και παιδικού δέρματος, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του παιδιού, τη συχνότητα χρήσης, την περιοχή εφαρμογής, αλλά και τη συνολική σύνθεση των προϊόντων.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, η νέα σειρά Euderma Babyderm αναδείχθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου και υπεύθυνου σχεδιασμού παιδιατρικών δερμοκαλλυντικών. Η σειρά έχει αναπτυχθεί από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της InterMed με στόχο την υποστήριξη του δερματικού φραγμού και τη φροντίδα της ευαίσθητης βρεφικής και παιδικής επιδερμίδας, μέσα από προσεγμένες συνθέσεις που ακολουθούν τη φιλοσοφία περιορισμού της μη αναγκαίας έκθεσης σε συστατικά τα οποία αποτελούν αντικείμενο διεθνούς επιστημονικής συζήτησης για πιθανές ενδοκρινικές επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε τέτοιους παράγοντες είναι αθροιστική και πολυπαραγοντική.

Η νέα σειρά Euderma Babyderm αξιοποιεί πρώτες ύλες φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας και συνδυάζει συστατικά φυσικής προέλευσης, βιταμίνες και φυτικά εκχυλίσματα με την τεχνογνωσία της InterMed και την τεχνολογία InterTech, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον καθαρισμό, την ενυδάτωση, την προστασία και την αντηλιακή φροντίδα του βρεφικού και παιδικού δέρματος, το οποίο απαιτεί ήπια και στοχευμένη φροντίδα ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής.

Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα καθημερινής υγιεινής, ενυδάτωσης, προστασίας της περιοχής της πάνας, εξειδικευμένης φροντίδας της ευαίσθητης περιοχής, καθώς και ολοκληρωμένη γκάμα αντηλιακών προϊόντων για διαφορετικές ηλικιακές ανάγκες.

Η θερμή ανταπόκριση των συνέδρων στη διάρκεια της δορυφορικής διάλεξης και το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τη νέα σειρά Euderma Babyderm, επιβεβαίωσαν την αυξανόμενη ανάγκη για ασφαλείς, επιστημονικά τεκμηριωμένες και σύγχρονες λύσεις φροντίδας του παιδικού δέρματος, με έμφαση στη διαφάνεια των συνθέσεων και στην υπεύθυνη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και των οικογενειών.

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