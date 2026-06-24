H Irina Shayk και ο Michele Morrone πρωταγωνιστούν στην καμπάνια για το νέο Your Devotion Eau de Parfum Intense

Ένας φόρος τιμής στην αγάπη που παρουσιάζεται ως πυξίδα ζωής.

O οίκος Dolce&Gabbana παρουσιάζει το Your Devotion Eau de Parfum Intense, ένα νέο άρωμα που γιορτάζει την αγάπη ως μια πράξη θάρρους. Όχι απλώς ως ένα συναίσθημα, αλλά ως μια βαθιά αξία. Όχι ως μια απλή σπίθα, αλλά ως έναν θησαυρό που αξίζει να διαφυλάσσεται.

Το Your Devotion Eau de Parfum Intense αφηγείται την ιστορία μιας αυθεντικής και συνειδητής αφοσίωσης, που αποτελείται από υποσχέσεις που τηρούνται, διαφορές που ξεπερνιούνται και επιλογές που ανανεώνονται καθημερινά. Ένας δεσμός που αντέχει στον χρόνο και στις δοκιμασίες, αναπτύσσεται μέσα από την εμπιστοσύνη και ενδυναμώνεται από την ελευθερία του να παραμένει κανείς ο εαυτός του.

Σφραγισμένο με την εμβληματική Sacred Heart, το άρωμα εντάσσεται στην σειρά Devotion, εκφράζοντας την πιο βαθιά της ουσία: να βάζεις την καρδιά πάνω από όλα.

Η καμπάνια

Ο Gordon Von Steiner σκηνοθετεί την καμπάνια του οίκου Dolce&Gabbana για το νέο άρωμα Your Devotion Eau de Parfum Intense. Γυρισμένη στη Νάπολη, ανάμεσα σε πλακόστρωτα σοκάκια, ιστορικά κτίρια και τη μαγευτική θέα του κόλπου, η ταινία αποτυπώνει τη δύναμη μιας αγάπης που επιλέγεται συνειδητά, προστατεύεται και βιώνεται χωρίς επιφυλάξεις.

Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι η Irina Shayk και ο Michele Morrone, οι οποίοι ενσαρκώνουν έναν δεσμό που μαγνητίζει, χτισμένο πάνω στη γοητεία και τη βαθιά συντροφικότητα. Από βλέμματα γεμάτα συναίσθημα μέχρι τις πιο απλές καθημερινές στιγμές — ένα χάδι, ένα αυθόρμητο φιλί, ένα απλό γέλιο — η σύνδεσή τους αποκαλύπτεται με φυσικότητα, ένταση και αυθεντικότητα.

Υπό τους εμβληματικούς ήχους του «Sapore di Mare», η καμπάνια δημιουργεί μια αίσθηση χρόνου που μοιάζει να έχει σταματήσει — αισθησιακού, νοσταλγικού και γεμάτου συναίσθημα — όπου κάθε στιγμή και κάθε αίσθηση αποκτούν μεγαλύτερο βάθος και ένταση. Πρόκειται για έναν οπτικό και αισθητηριακό φόρο τιμής στην αγάπη, που παρουσιάζεται ως πυξίδα ζωής και ως η απόλυτη έκφραση αφοσίωσης. Μέσα από εικόνες γεμάτες πάθος, οικειότητα και αυθεντικότητα, η καμπάνια αναδεικνύει μια αγάπη που καθοδηγεί, εμπνέει και παραμένει σταθερή στον χρόνο.

Το άρωμα

Το Dolce&Gabbana Your Devotion Eau de Parfum Intense αιχμαλωτίζει την ουσία αυτού ακριβώς που είσαι: θηλυκή, παθιασμένη και καθοδηγούμενη πάντα από τη φωνή της καρδιάς σου. Δημιουργημένο από τον αρωματοποιό Olivier Cresp, αυτό το φρουτώδες gourmand άρωμα τιμά την ταυτότητα του αυθεντικού Devotion, επαναπροσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά του μέσα από μια παιχνιδιάρικη αλλά αισθησιακή και φρουτώδη διάσταση. Το άρωμα ανοίγει με μια ζουμερή και ζωηρή έκρηξη από πεπόνι Σικελίας, του οποίου η εθιστική γλυκύτητα αποτυπώνει τη ζεστασιά και το πνεύμα της νότιας Ιταλίας.

Η σύνθεση ενισχύεται από το λαμπερό και δροσερό μανταρίνι Σικελίας, που προσθέτει ακόμη περισσότερη φρεσκάδα και ζωντάνια. Στην καρδιά του αρώματος, το άνθος πορτοκαλιάς ξεδιπλώνεται με φωτεινότητα και εκλεπτυσμένη φρεσκάδα, συνδέοντας τη νέα δημιουργία με την οικογένεια αρωμάτων Devotion.

Παράλληλα, η γαρδένια προσδίδει κομψότητα και θηλυκό χαρακτήρα. Στη βάση, το αισθησιακό και καθησυχαστικό Vanilla Milk αποκαλύπτει μια βελούδινη συμφωνία που συνδυάζει κρεμώδεις και απαλές νότες με τη χαρακτηριστική ζεστασιά της βανίλιας Μαδαγασκάρης, σήμα κατατεθέν της συλλογής.

Το σανδαλόξυλο και το οakmoss προσθέτουν βάθος και διάρκεια, ολοκληρώνοντας ένα άρωμα που είναι απολαυστικό, εκλεπτυσμένο και ακαταμάχητα οικείο. Το Dolce&Gabbana Your Devotion Eau de Parfum Intense παρουσιάζεται σε ένα γυάλινο μπουκάλι σε απόχρωση “latte”,που αποπνέει ζεστασιά και κομψότητα.

Το μπουκάλι σφραγίζεται με την εμβληματική Sacred Heart, το σύμβολο αφοσίωσης και πάθους που χαρακτηρίζει το πνεύμα της σειράς Devotion. Πολλά περισσότερα από ένα διακοσμητικό στοιχείο, η Sacred Heart εκφράζει τις αξίες που ενσαρκώνει το άρωμα: την αγάπη, την πίστη, την αφοσίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων που αντέχουν στον χρόνο.

Το νέο Dolce&Gabbana Your Devotion Eau de Parfum Intense θα είναι διαθέσιμo τον Ιούλιο 2026, αποκλειστικά στα καταστήματα Sephora, καθώς και online στο dolcegabbana.com και στις μπουτίκ της Dolce&Gabbana. Από τον Σεπτέμβριο του 2026, το άρωμα θα διατίθεται και σε επιπλέον επιλεγμένα σημεία πώλησης παγκοσμίως.