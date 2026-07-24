L’Occitane En Provence: Η νέα boutique άνοιξε τις πόρτες της στο Κολωνάκι.

Αέρας Προβηγκίας στη νέα boutique L’Occitane En Provence στο Κολωνάκι

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας boutique L’Occitane En Provence στο Κολωνάκι, την Τρίτη 23 Ιουνίου. Ο νέος χώρος, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 5, υποδέχθηκε influencers, media guests και εκλεκτούς καλεσμένους, προσφέροντάς τους μια ξεχωριστή εμπειρία εμπνευσμένη από τα αρώματα, τα χρώματα και τη φυσική ομορφιά της Προβηγκίας.

Όλγα Ντάλλα, Τζωρτζίνα Καρνέση, Μαρίνα Κουταρέλλη, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Αθηνά Κλήμη

Στέλιος Κουδουνάρης, Τζωρτζίνα Καρνέση

Ρένος Ρώτας



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την εμβληματική συλλογή Almond, καθώς και τις νέες κυκλοφορίες Verveine και Lavender, που αποτυπώνουν τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια και την αυθεντικότητα της Νότιας Γαλλίας. Μέσα από τις χαρακτηριστικές υφές και τα αρώματα των συλλογών, γνώρισαν από κοντά τη φιλοσοφία του οίκου και τη βαθιά σύνδεσή του με τη φύση και τα πολύτιμα συστατικά της Προβηγκίας.



Ξεχωριστό στοιχείο της ημερας αποτέλεσε το ειδικά σχεδιασμένο vintage photo opportunity με τη signature εφημερίδα της εκδήλωσης, ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα μοναδικό tartlet με κρέμα αμυγδάλου, κονφί λεμονιού και ζαχαρωμένη λουίζα, δημιουργία του Στέλιου Παρλιάρου, εμπνευσμένο από τα αρώματα και τα συστατικά που πρωταγωνίστησαν στην εκδήλωση.



Με σεβασμό στη φύση και τις τοπικές κοινότητες, η L’ Occitane En Provence συνεχίζει να φέρνει την Προβηγκία πιο κοντά στον καταναλωτή, προσφέροντας προϊόντα που συνδυάζουν αυθεντικότητα, ποιότητα και βιωσιμότητα.



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