Ένα καλοκαιρινό ταξίδι στην καρδιά της Ιταλίας, από το BOROTALCO

Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με ιταλικό αέρα, αρώματα, γεύσεις και στιγμές που άξιζαν να μοιραστούν, χάρισε το BOROTALCO στους φίλους του brand μέσα από το event «Postcards from Italy», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2026 στον μαγευτικό κήπο του Πύργου Βασιλίσσης, στο Ίλιον.

Εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του dolce vita και τη διαχρονική ιταλική φρεσκάδα που χαρακτηρίζει το BOROTALCO εδώ και γενιές, η βραδιά μετέφερε τους εκλεκτούς καλεσμένους σε μία Ιταλική γειτονιά, δημιουργώντας μία αυθεντική εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα και εικόνες που θύμιζαν καλοκαιρινή βραδιά σε μία ιταλική piazza.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν όλους τους σταθμούς του ταξιδιού που κάνουν το BOROTALCO μοναδικό: να γνωρίσουν από κοντά ολόκληρη τη σειρά προϊόντων BOROTALCO - αποσμητικά σώματος, αφρόλουτρα σώματος, πούδρα για το δέρμα - που ξεχωρίζουν για την extra αποτελεσματικότητα και το μοναδικό τους άρωμα, να αγγίξουν το μυστικό πίσω από τη μοναδικότητα του BOROTALCO που είναι το καινοτόμο φυτικό ταλκ με το διαχρονικό άρωμα και να νιώσουν τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση να απολαύσουν τη στιγμή στο έπακρο, με την εκφραστικότητα και την εξωστρέφεια που χαρακτηρίζουν το ιταλικό lifestyle.

Την εμπειρία συμπλήρωσαν αυθεντικές ιταλικές γεύσεις και αγαπημένες aperitivo στιγμές, με φρεσκοψημένη πίτσα, δροσερά spritz και παραδοσιακό tiramisu να μεταφέρουν τους καλεσμένους ακόμα πιο κοντά στην ιταλική κουλτούρα και τον τρόπο ζωής που εκφράζει το BOROTALCO.



Τη βραδιά «έντυσαν» αγαπημένα ιταλικά μουσικά κομμάτια, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των media, content creators και αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, μεταξύ των οποίων η Demy, η Βάσια Γκολφινοπούλου, η Δωροθέα Μερκούρη και ο Ηλίας Μελέτης, οι οποίοι μοιράστηκαν στιγμές γεμάτες χαμόγελα και ιταλική φινέτσα.



Το BOROTALCO αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα brands προσωπικής φροντίδας της Ιταλίας και ανήκει στον διεθνή όμιλο BOLTON, έναν από τους σημαντικότερους ομίλους καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες.



Μέσα από το «Postcards from Italy», το BOROTALCO επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η φρεσκάδα δεν είναι απλώς μία καθημερινή συνήθεια, αλλά η σιγουριά που φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, κάνει τις κοινές στιγμές ακόμη πιο ξεχωριστές και τις μετατρέπει στις αναμνήσεις που επιλέγουμε να κρατάμε για πάντα.

BOROTALCO, Αγκάλιασε τη ζωή!

