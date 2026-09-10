Το Zuma Athens έρχεται στη Riviera Galleria

Η Riviera Galleria, ένας νέος premium προορισμός υψηλής αισθητικής για shopping και γαστρονομία στο The Ellinikon, υποδέχεται το Zuma Athens.

Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το διεθνώς αναγνωρισμένο brand της σύγχρονης ιαπωνικής γαστρονομίας εγκαινιάζει την παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα. Η άφιξη του Zuma Athens αποτελεί ένα πρώτο ισχυρό στίγμα για τον νέο προορισμό που διαμορφώνεται στο παραλιακό μέτωπο του The Ellinikon.

Η Riviera Galleria φέρει την υπογραφή του διεθνώς καταξιωμένου αρχιτέκτονα Kengo Kuma. Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική προσέγγισή του αντλεί έμπνευση από τη διαρκή κίνηση της ελληνικής θάλασσας, ενώ τοποθετεί στο επίκεντρο το φυσικό φως, το τοπίο και την άμεση σχέση με το νερό. Σχεδιασμένη για να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Riviera Galleria θα φιλοξενεί κορυφαία διεθνή και ελληνικά ονόματα από τον χώρο της μόδας και της εστίασης. Ο νέος προορισμός, που πλησιάζει με ταχείς ρυθμούς στην ολοκλήρωσή του, έρχεται να διαμορφώσει μία ξεχωριστή premium εμπειρία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Για το Zuma, η παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνεχή διεθνή του ανάπτυξη. Η σχεδιαστική προσέγγιση και το concept του εστιατορίου έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την Αθήνα, συνδυάζοντας στοιχεία της ιαπωνικής κουλτούρας και της ελληνικής μυθολογίας. Η φιλοσοφία του Sakamori, της ιαπωνικής παράδοσης που θέλει τους ανθρώπους να συναντιούνται γύρω από το φαγητό, το ποτό και τη μουσική, συναντά τον Αίολο, τον θεό των ανέμων, που παραπέμπει στην κίνηση, την ανακάλυψη και τα νέα ταξίδια. Μαζί, οι δύο αυτές επιρροές συνθέτουν έναν χώρο όπου πρωταγωνιστούν η κίνηση, το φως και τα φυσικά υλικά.

Ο Sven Koch, Chief Executive Officer του Ομίλου Azumi, δήλωσε:

«Η άφιξη του Zuma Athens αποτελεί ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο στη διεθνή πορεία του Zuma. Καθώς προετοιμαζόμαστε για να γιορτάσουμε την 25η επέτειο του Zuma την επόμενη χρονιά, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας σε ορισμένους από τους σημαντικότερους προορισμούς παγκοσμίως. Μετά την επιτυχημένη πορεία του Zuma Mykonos και των ROKA στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, η Ελλάδα αποτελεί μία ολοένα και πιο σημαντική αγορά για εμάς. Το Zuma Athens, το τέταρτο εστιατόριό μας στη χώρα, αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της παρουσίας μας στην Ελλάδα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέρνουμε το Zuma στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε ένα περιβάλλον που ταιριάζει απόλυτα με τη ζωντάνια, την ενέργεια και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που χαρακτηρίζουν το Zuma.»

Η Μελίνα Παΐζη, Managing Director, LAMDA Malls δήλωσε:

«Με τη Riviera Galleria να παίρνει πλέον μορφή στο παραλιακό μέτωπο του The Ellinikon, δημιουργούμε έναν νέο προορισμό για την Αθήνα, που θα υποδεχθεί το κοινό το 2027. Καλωσορίζουμε το Zuma Athens, που έρχεται να προστεθεί σε ένα ισχυρό brand mix

κορυφαίων διεθνών και ελληνικών ονομάτων, το οποίο θα διαμορφώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Riviera Galleria: ενός μοναδικού προορισμού όπου η ξεχωριστή αρχιτεκτονική ταυτότητα, η άμεση σχέση με τη θάλασσα και οι εμπειρίες υψηλής αισθητικής συνθέτουν μια νέα πρόταση για την Αθήνα.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Riviera Galleria, επισκεφτείτε το Riviera Galleria