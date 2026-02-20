Το μυστικό όπλο των κομμωτών για πλούσιο όγκο ακόμα και στα πιο λεπτά, φλατ μαλλιά

Ανακαλύψαμε το μυστικό πίσω από τον ανεπιτήδευτο όγκο στα μαλλιά των it girls και δεν μπορούμε να μην το μοιραστούμε. Drum roll please.... η πούδρα για μαλλιά! Ανάλαφρη, σχεδόν αόρατη, μεταμορφώνει ακόμη και τα πιο λεπτά ή άτονα μαλλιά, χαρίζοντας άμεσο lift στη ρίζα και μια σύγχρονη, ματ υφή που αποπνέει effortless cool. Είναι το προϊόν που προσθέτει «σώμα» εκεί που λείπει, χωρίς να βαραίνει ή να κολλάει, δημιουργώντας το ιδανικό υπόβαθρο για κάθε χτένισμα, από χαλαρούς κυματισμούς μέχρι αυστηρά updos.

Αλλά τι ακριβώς είναι; Η πούδρα για μαλλιά είναι ένα προϊόν styling σε μορφή πολύ λεπτής σκόνης, σχεδιασμένο να ενεργοποιείται με την επαφή και την τριβή. Μόλις εφαρμοστεί στη ρίζα, αυξάνει την υφή της τρίχας, προσφέροντας άμεσο όγκο και σταθερότητα. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια, «γεμάτα» μαλλιά με φυσική κίνηση και διάρκεια.

Editor's Tip: Εφάρμοσε μικρή ποσότητα σε στεγνά μαλλιά, κατευθείαν στη ρίζα. Με τα ακροδάχτυλά σου, κάνε απαλό μασάζ για να ενεργοποιηθεί το προϊόν και να δημιουργηθεί το επιθυμητό lift. Αν θέλεις περισσότερη ένταση, προσθέστε σταδιακά κι άλλο προϊόν -πάντα με φειδώ. Μπορείς επίσης να περάσεις ελάχιστη ποσότητα στα μήκη για επιπλέον υφή, ειδικά αν θέλεις να πετύχιες ένα πιο messy, undone αποτέλεσμα.

Πούδρα για μαλλιά: 5 must-try επιλογές

Tecni.Art Volume Dust, L’Oréal Professionnel-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η πούδρα χαρίζει στα μαλλιά όγκο και φρεσκάδα μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να αφήνει ίχνη ή να επιβαρύνει τα μαλλιά.

Powder Grip, Redken-Απόκτησέ την εδώ

Με την Powder Grip μπορείς να μεγιστοποιήσεις άμεσα τον όγκο των μαλλιών σου και να χαρίσεις έξτρα αντοχή στα βραδινά χτενίσματα, αλλά και να απαλλαγείς από τη λιπρότητα στις ρίζες.

Taft Volume Hair Styling Powder, Schwarzkopf-Απόκτησέ την εδώ

Η πούδρα μαλλιών Schwarzkopf Taft Volume χαρίζει άμεσα όγκο στα μαλλιά από τις ρίζες. Δεν βαραίνει τα μαλλιά, τα ανασηκώνει από τις ρίζες και τους προσθέτει υφή.

Style Texture & Volume Hair Powder, Moroccanoil-Απόκτησέ την εδώ

Η πούδρα μαλλιών Moroccanoil Style Texture & Volume Hair Powder χαρίζει στο χτένισμα μια πλούσια, γεμάτη όψη. Ανασηκώνει τα μαλλιά από τη ρίζα και εξασφαλίζει κράτημα που διαρκεί, χωρίς να κολλάει ή να βαραίνει τα μαλλιά.

Pixie Powder Volume + Matte Effect, Lorvenn Hair Proffesionals-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η ανάλαφρη πούδρα από άμυλο ρυζιού και καλαμποκιού χαρίζει εντυπωσιακό όγκο, υφή, ματ αποτέλεσμα και φυσικό κράτημα μεγάλης διάρκειας.