Η Hailey Bieber υιοθέτησε το πιο ωραίο χρώμα μαλλιών της άνοιξης

Η ανανεωμένη εμφάνισή της στην Bieberchella

Μπορεί κάθε χρόνο, η Hailey Bieber να παρευρίσκεται στην Coachella, ωστόσο η φετινή διοργάνωση ήταν λίγο πιο σημαντική για εκείνη. Για πολλούς λόγους. Το beauty brand της, Rhode, είχε δημιουργήσει ένα άκρως ινσταγκραμικό pop-up, ενώ ο Justin Bieber έκανε μια πραγματικά πολυαναμενόμενη εμφάνιση, η οποία προκάλεσε φρενίτιδα τόσο στο live, όσο και στο online κοινό, με αποτέλεσμα το φετινό φεστιβάλ να μετονομαστεί άτυπα σε «Bieberchella».

Για να προετοιμαστεί για το μουσικό ΣΚ, η Hailey Bieber όχι μόνο «ξέθαψε» ένα archive Dior μίνι φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1998 του οίκου, αλλά ανανέωσε πλήρως την εμφάνισή της αλλάζοντας το hair look της. Πιο συγκεκρίμενα, αν και πριν λίγους μήνες, είχε υιοθετήσει ένα πολύ κομψό, μακρύ καρέ, η επιχειρηματίας αποφάσισε να προσθέσει εξτένσιον στα μαλλιά της, κάνοντας έτσι το μήκος τους να φτάνει μέχρι το ύψος του στήθους.

Ενώ η αλλαγή στο μήκος των μαλλιών της οφείλεται στην extensionist Priscilla Valles και το κούρεμα στην celebrity hairstylist Justine Marjan, η αλλαγή στο χρώμα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του Matt Rez. Ο celebrity hair colorist «άνοιξε» το καστανό της, διανθίζοντας το look της με ξανθές ανταύγειες που πλαισιώσαν όμορφα το πρόσωπό της. Το αποτέλεσμα είναι ένα μελί hair look, που φώτισε την επιδερμίδα της, ενώ έκανε τη συνολική της εμφάνιση να δείχνει πιο ανοιξιάτικη.

