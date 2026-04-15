Η Katie Holmes μόλις υιοθέτησε το κούρεμα που κολακεύει όλες τις 40something γυναίκες

Τέλος τα μακριά μαλλιά για την ηθοποιό

Κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν να δείχνουν κομψοί ακόμα και με ένα T-shirt & jeans combo και η Katie Holmes είναι σίγουρα μία από αυτούς. Στα σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας της κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός έχει εξελιχθεί σε effortlessly chic icon, καταφέρνοντας να δείχνει elegant φορώντας cozy πλεκτά σετ και fisherman σανδάλια, αλλά και ούσα εντελώς makeup free. Αυτή η χαρακτηριστική «girl next door» αισθητική της μεταφέρθηκε τώρα και στο νέο κούρεμά της.

Με αφορμή το λανσάρισμα της συνεργασίας του Christopher John Rogers με την Old Navy, η Holmes εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα μουσταρδί μακρυμάνικο top, φαρδύ, χαμηλοκάβαλο τζιν και μαύρες γόβες. Το beauty look της παρέμεινε, όπως πάντα, διακριτικό, με λαμπερή επιδερμίδα, ροδακινί ρουζ και τονισμένα φρύδια, ενώ αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά με τα μαλλιά της, αφού απαρνήθηκε το μακρύ μήκος για να υιοθετήσει ένα καρέ.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός υιοθέτσε ένα ελαφρώς φιλαριστό, μακρύ καρέ, το οποίο φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων και χαρακτηρίζεται από χωρίστρα στο πλάι και ανάλαφρους κυματισμούς. Το εν λόγω κούρεμα αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε γυναίκα άνω των 40 αφού εκτός από πολύ πρακτικό, είναι και κολακευτικό, τονίζοντας το περίγραμμα του προσώπου και ενισχύοντας τον όγκο των μαλλιών.

Νέο όμως φαίνεται να είναι και το χρώμα των μαλλιών της. H Katie Holmes φαίνεται πως άφησε για λίγο πίσω της το βαθύ espresso brown που διατηρούσε εδώ και καιρό και υιοθέτησε ένα πολυδιάστατο golden brown χρώμα με διακριτικές ανταύγειες. Πρόκειται για μία απόχρωση, η οποία ευθυγραμμίζεται τέλεια με την ανοιξιάτικη τάση Mojave-Melt Brunette, ένα καστανό που δείχνει φυσικό αλλά προσεγμένο, editorial αλλά ταυτόχρονα απόλυτα φορέσιμο.

Αν και τα τελευταία χρόνια προτιμά πιο μακριά μήκη, δεν είναι η πρώτη φορά που η Holmes υιοθετεί ένα πιο κοντό κούρεμα. Στα τέλη των 00s, το καρέ ήταν το signature look της, αν και συνήθως επέλεγε την ίσια και αυστηρή εκδοχή του, ενώ το 2017 τόλμησε να κόψει ακόμα πιο κοντά τα μαλλιά της, υιοθετώντας ένα bixie cut.

