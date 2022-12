Η Dust & Cream και το JennyGr χαρίζουν ομορφιά σε έναν xmas glam διαγωνισμό!

Αυτές τις γιορτές, η Dust & Cream έρχεται στο JennyGr με έναν μοναδικό διαγωνισμό για να χαρίσει, τι άλλο; Ομορφιά!

Ο Δεκέμβριος θέλει λάμψη, χρώμα και εντυπωσιακά looks από το πρωί ως το βράδυ, κι εμείς σου χαρίζουμε 2 πακέτα ομορφιάς για να δημιουργήσεις μοναδικά makeup looks που ταιριάζουν στην προσωπικότητά σου. Κλέψε τις εντυπώσεις και μαγνήτισε τα βλέμματα, σε κάθε σου εμφάνιση, με τα μαγευτικά προϊόντα και σετ δώρων της limited σειράς More Than Gems -και όχι μόνο!

Το JennyGr και η Dust & Cream έφτιαξαν για εσάς δύο μοναδικά xmas beauty gift boxes, που θα δώσουν σε δύο μεγάλες τυχερές όλα όσα χρειάζονται για να λάμψουν αυτές τις γιορτές.

Τα δώρα:

1ος νικητής

ΠΑΛΕΤΑ ΣΚΙΩΝ MORE THAN GEMS

ΜΑΣΚΑΡΑ MORE THAN GEMS ΜΑΥΡΗ

ΣΕΤ ΔΩΡΟΥ MORE THAN GEMS OPALITE ΠΟΥΔΡΑ 6GR ΥΓΡΟ HIGHLIGHTER 17ML & ΠΟΥΔΡΑ CONTOURING 9GR

2ος νικητής

ΣΕΤ ΔΩΡΟΥ MORE THAN GEMS MOONSTONE GLITTER BODY MIST 200ML & GLITTER BODY MILK 200ML

ΣΕΤ ΔΩΡΟΥ MORE THAN GEMS RUBY LIPS ΚΡΑΓΙΟΝ CREAMY 4GR ΚΡΑΓΙΟΝ MATTE 3,5GR & ΒΑΣΗ ΧΕΙΛΙΩΝ 1GR

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ UNICORN NO 092 DREAMLAND 11,5ML

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ UNICORN NO 013 ΜΩΒ PURPLE MADNESS 11,5ML

Τι πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις; Απλά πήγαινε στο παρακάτω post στο Instagram και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό.

Καλή επιτυχία!