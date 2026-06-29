Η «Ζαρατούστρα» του Jenny.gr αποκαλύπτεται: Η Χριστίνα είναι το πρόσωπο πίσω από τις αστρολογικές προβλέψεις που διαβάζουμε πιστά

Ήταν η πιο οικεία, μυστηριώδης φωνή στα ακουστικά μας και η πένα πίσω από τα ζώδια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τη Χριστίνα, στην πρώτη της συνέντευξη χωρίς ψευδώνυμο

Η Ζαρατούστρα είναι ο άνθρωπος που μας μαθαίνει τι φέρνουν τα άστρα μέσα από το επιτυχημένο podcast της, το οποίο μετρά ήδη πέντε χρόνια πορείας και από τον Απρίλιο του 2023 έχει εξελιχθεί σε μια καθημερινή συνδρομητική συνήθεια. Από τον Οκτώβριο του 2023, έγινε η δική μας αστρολόγος στο JennyGr, η πένα πίσω από τις αστρολογικές προβλέψεις που διαβάζουμε πιστά κάθε εβδομάδα. Όλα αυτά τα χρόνια, παρέμενε μια γνώριμη φωνή, ένα ψευδώνυμο, χωρίς κανείς να ξέρει ποιο πρόσωπο κρύβεται πίσω από το account.

Την 1η Μαΐου, αποφάσισε να πατήσει το "On" στην κάμερα, να κάνει το "The Great Reveal" και να μας συστηθεί ως Χριστίνα. Στην πρώτη της συνέντευξη μετά τη μεγάλη αποκάλυψη, μιλάει στο JennyGr για την απελευθέρωση της ταυτότητάς της, τα χρόνια της «κρυφής» ζωής ανάμεσα σε τράπεζες και αστρολογικούς χάρτες, την 20χρονη γάτα-συνεργάτη της και το πώς είναι να προβλέπεις το μέλλον... ακόμα και στον ύπνο σου.

Η απόφαση για το μεγάλο "Reveal"

Πώς είναι να ξυπνάς ένα πρωί και να λες «σήμερα θα σταματήσω να είμαι μια φωνή και ένα κείμενο και θα γίνω πρόσωπο»; Γιατί επιλέχθηκε η δεδομένη στιγμή;

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε ακριβώς ένα πρωινό, ήρθε σταδιακά και ωρίμασε μέσα μου. Μέσω του podcast τόσα χρόνια –και είναι πολλά αυτά, είναι πέντε χρόνια podcast και τρία χρόνια συνδρομητικό– κατάλαβα ότι ο κόσμος που με ακούει κάθε μέρα νιώθει ότι έχουμε κάνει μια παρέα και με νιώθουν φίλη τους.

Πολλές φορές έχω λάβει μήνυμα που με ρωτάνε: «Ρε Ζαρ, πώς μοιάζεις;». Όχι όμως με κουτσομπολίστικο ενδιαφέρον. Με το ενδιαφέρον του πώς είναι ένας φίλος μας, πώς μοιάζει εξωτερικά. Μια κοπέλα, για παράδειγμα, μου είχε πει ότι είμαι σαν τη Νινέτα από τους «Δύο Ξένους» που μόνο ακούμε και ποτέ δεν βλέπουμε... Αυτή λοιπόν η διεργασία δούλευε καιρό. Απλώς εκεί στην 1η Μαΐου ξύπνησα, δεν ξέρω τι όνειρο έβλεπα, και είπα: «Έλα, πολύ το άργησα, πάμε». Πήρα τηλέφωνο τη Δήμητρα Μπαμπαδήμα, τη σκηνοθέτιδα του βίντεο, και πάτησα on!

Αν κοιτούσαμε τον δικό σου αστρολογικό χάρτη αυτή τη στιγμή, το "The Great Reveal" ήταν γραμμένο στα άστρα για το 2026 ή ήταν μια παρορμητική απόφαση της στιγμής που απλώς σε βρήκε έτοιμη;

Ναι, δεν θα πω ψέματα, το είχα δει ότι ερχόταν. Το θέμα όμως είναι ότι δεν το έκανα υπό την πίεση των αστρολογικών όψεων. Απλώς το ένιωσα σαν απελευθέρωση περισσότερο της Χριστίνας παρά της Ζαρατούστρα. Αυτό που κάνουν επίσης οι όψεις είναι ότι σε βάζουν στο κατάλληλο ψυχολογικό mood, ώστε να βοηθήσεις εσύ ο ίδιος να συμβεί κάτι. Αυτό συνέβη και σε μένα.

«Οι όψεις σε βάζουν στο κατάλληλο ψυχολογικό mood ώστε να βοηθήσεις εσύ ο ίδιος να συμβεί κάτι. Για μένα, αυτή η αποκάλυψη ήταν μια απελευθέρωση της Χριστίνας.»

© Πάνος Σταυριανός

Η ζωή πίσω από την ανωνυμία και ο λόγος της «κρυφής» ταυτότητας

Ποιο ήταν το πιο αστείο ή δύσκολο πράγμα στο να κρατάς την ταυτότητά σου κρυφή όλα αυτά τα χρόνια;

Μεταξύ μας, δεν υπήρχε κάτι δύσκολο. Αν με δυσκόλεψε ίσως κάτι, είναι το γεγονός ότι δεν μπορούσα να βγω φωτογραφίες με κάποιους φίλους μου που είναι γνωστοί στα social media. Όταν μου λέγανε να βγάλουμε φωτογραφία, εγώ πάντα έφευγα και έλεγα: «Εμένα μην με κάνετε tag». Αυτό ίσως ήταν το μόνο κομμάτι στο οποίο είχα μια μικρή ενόχληση και είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να κρύβομαι.

Ο αρχικός λόγος που δεν ήθελα να φαίνομαι στο account ήταν επειδή τα δύο πρώτα χρόνια, παράλληλα, δούλευα και σε τράπεζα. Έτσι ξεκίνησε η ανωνυμία. Δεν θα μπορούσα να μπαίνω σε ένα meeting με τον διευθυντή μου και να ξέρει ότι παράλληλα διατηρώ κι ένα αστρολογικό account. Θα έφερνε μάλλον ταμπού στο τραπέζι.

Έχει τύχει ποτέ να ακούσεις κάποιον να σε σχολιάζει ή να μιλάει για το podcast σου δίπλα σου, χωρίς να ξέρει ότι είσαι εσύ;

Ναι, έχει συμβεί κάποιες φορές! Σε ένα ποτό στα Εξάρχεια, σε μια στάση λεωφορείου μια κοριτσοπαρέα που διάβαζε δυνατά τις προβλέψεις μου για τα ερωτικά... Είναι ωραίο να είσαι εκεί δίπλα, λίγο αόρατη, χωρίς να το ξέρουν. Και εννοείται πως χαμογέλασα!

Όταν είσαι μια "μυστηριώδης φωνή", ο καθένας πλάθει στο μυαλό του μια δική του εικόνα για σένα. Φοβήθηκες καθόλου ότι δείχνοντας το πρόσωπό σου μπορεί να σπάσει αυτή η "μαγεία" ή το exclusivity που είχες χτίσει;

Ομολογουμένως έχω ακούσει σχεδόν τα πάντα για το πώς με έχουν φανταστεί: κοκκινομάλλα με γυαλιά, αυστηρή ψηλή ξανθιά, φασέα με αγορίστικο μαλλί και τατουάζ... Είχε πλάκα όλο αυτό! Το ξέρω ότι μπορεί κάποιος να έχει πλάσει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του με μια φωνή που ακούει –το έχω πάθει κι εγώ με αγαπημένους παραγωγούς του ραδιοφώνου– αλλά όχι, δεν φοβήθηκα να το χαλάσω. Δεν υποσχέθηκα σε κανέναν, άλλωστε, ότι είμαι μοντέλο. Ο κόσμος που είναι παρέα μου δεν είναι μαζί μου για τη φαντασίωση του πώς μοιάζω, αλλά προφανώς για αυτά που μοιράζομαι καθημερινά μαζί του.

© Πάνος Σταυριανός

Ποιος ψήνεται για αστρολογικά συμβατό party match;

Πώς νιώθεις που πλέον δεν θα είσαι απλώς ένα account στο Instagram ή μια φωνή στα ακουστικά τους, αλλά ένας κανονικός άνθρωπος με εκφράσεις, στυλ και υπόσταση; Νιώθεις περισσότερο ελεύθερη ή περισσότερο εκτεθειμένη;

Δεν το έχω πολύ σκεφτεί το «μετά», για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα δεν έχω σκοπό να βομβαρδίσω τον κόσμο με selfies και πολύ face content – δεν θα μπορέσω άλλωστε, δεν έχω καθόλου Λιοντάρι στον χάρτη μου παιδιά, τα έχουμε πει αυτά! Ούτως ή άλλως, βασικό θέμα του account είναι προτίστως η πρόβλεψη.

Σίγουρα όμως νιώθω ήδη περισσότερο ελεύθερη. Τώρα, αν βέβαια με αναγνωρίσει και με σταματήσει κανείς στον δρόμο, παίζει να σοκαριστώ... Τους γείτονές μου μόνο σκέφτομαι πώς θα το πάρουν αν με πετύχουν σε κανένα social, γιατί για αυτούς είμαι γνωστή μόνο ως η catlady της γειτονιάς, με ατημέλητο μαλλί και κονσέρβες στο χέρι, να τσακώνομαι για τα μπολ που μου εξαφανίζουν!

Ξεκίνησες μέσα στην καραντίνα επειδή σου έλειψε να λες τα ζώδια στους φίλους σου πίνοντας μαργαρίτες. Τώρα που αποκαλύπτεσαι, πώς φαντάζεσαι το πρώτο live "Margarita & Astrology" πάρτι με το κοινό σου;

Ναι, θα ήθελα κάπως να γνωρίσω τον κόσμο που έχουμε μιλήσει σε μηνύματα, που έχω μάθει τις ιστορίες τους, που τους έχω προβλέψει τον γάμο τους πριν καν γνωρίσουν τον έναν ή την μία, ή ακόμα και την εγκυμοσύνη τους. Έχουν συμβεί πολλά τέτοια. Νιώθω λίγο ως παρατηρητής του κόσμου στη ζωή τους μέσα από τις προβλέψεις μου.

Όλους αυτούς θα ήθελα κάπου να τους γνωρίσω και έχω σκεφτεί μία έξοδο, μία μεγάλη συνάντηση με μουσική και αστρολογικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, θα ήθελα πολύ να κάνω party match σε single κόσμο που με ακολουθεί, σύμφωνα με το ζώδιο. Να πω, ας πούμε: «Σήμερα θα έρθουν μόνο οι Καρκίνοι και οι Ιχθύες, που ταιριάζουν μεταξύ τους».

Η επιτυχία πίσω από το συνδρομητικό podcast και η καθημερινή δέσμευση

Ήταν ρίσκο να φτιάξεις το μοναδικό συνδρομητικό podcast αστρολογίας στην Ελλάδα. Πώς ένιωσες όταν είδες ότι ο κόσμος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για να σε ακούσει; Τι βρίσκει κανείς εκεί που δεν το γράφεις στο Jenny.gr;

Το ρίσκο ήταν η σοβαρή δέσμευση που έπαιρνα όταν το ξεκινούσα, γιατί ήξερα πως από τη στιγμή που θα το αρχίσω, σηκώνω σοβαρά τα μανίκια και ξεκινάω την πολλή δουλειά με συνέπεια στον κόσμο που με πληρώνει. Και όντως, δεν υπάρχει νομίζω άλλο καθημερινό podcast στην Ελλάδα με τόσες εργατοώρες στο βιογραφικό του. Να σκεφτείς μόνο ότι από τον Απρίλιο του 2023 δεν έχει υπάρξει ούτε μία ημέρα χωρίς επεισόδιο.

Παρόλο που είχα διαλέξει μια πολύ καλή περίοδο αστρολογικά για να ξεκινήσω το συνδρομητικό, δεν θεώρησα τίποτα δεδομένο. Ο κόσμος όμως με εξέπληξε ευχάριστα με την παρουσία του. Η αλήθεια είναι πως το συνδρομητικό μού άλλαξε τη ζωή με πολλούς τρόπους και είναι ό,τι πιο ωραίο και δημιουργικό μου έχει συμβεί! Και ο κόσμος είναι σίγουρα ο πιο γλυκός εργοδότης που είχα ποτέ!

Οι συνδρομητές ακούνε extra περιεχόμενο από αυτό που θα δεις στο ελεύθερο account, λεπτομέρειες στο αστρολογικό μικροσκόπιο της ημέρας βάσει της κίνησης της Σελήνης που χρωματίζει συγκεκριμένες ώρες, αλλά και πολύ εκπαιδευτικό υλικό για να μάθουν χρήσιμα πράγματα για τον δικό τους χάρτη. Επίσης, ακούνε και λίγο ελεύθερο θέμα πέρα από αστρολογία, και φυσικά λαμβάνουν τα εβδομαδιαία reports αστρολογίας – τα γνωστά xls-άκια της εντελώς δικής μου έμπνευσης, με την υπογραφή ενός Αιγοκερίσιου ωροσκόπου.

© Πάνος Σταυριανός

Όταν ο Ερμής είναι αχαλίνωτος (ακόμα και στον ύπνο)

Πώς γράφεται ένα επιτυχημένο αστρολογικό high-vibe κείμενο; Έχεις συγκεκριμένο layout;

Πέρα από τα posts και τα κείμενα του Jenny.gr, στο podcast δεν υπάρχει ποτέ κείμενο που διαβάζω. Αυτοσχεδιάζω και αφήνω τον Ερμή μου αχαλίνωτο. Μπορώ να παραμιλάω και στον ύπνο μου μιλώντας για όψεις! Έχω πιάσει τον εαυτό μου, ενώ κοιμάμαι, να εξηγεί με όψεις την πλοκή του ονείρου μέσα στο ίδιο το όνειρο! Ναι, το ξέρω... case study εδώ, η αστρολογία έχει μπει και στο υποσυνείδητο!

Κατά τα άλλα, το σκηνικό της δημιουργίας είναι καφές, μπορεί και λίγο κρασί το βράδυ στη γαλατσιώτικη κουζίνα-γραφείο μου, και πάντα με παρέα δίπλα την 20χρονη γάτα μου, η οποία έχει ακούσει μαραθώνιο podcast!

Η αστρολογία συχνά δέχεται σκεπτικισμό. Ποιο είναι το πιο αστείο ή ακραίο μήνυμα που έχεις λάβει από κάποιον που τελικά άρχισε να πιστεύει στα άστρα εξαιτίας σου;

Το πιο αστείο, ακραίο και σίγουρα αυτό που μπορώ να βάλω στο βιογραφικό μου, είναι ότι είχα δεχτεί πολλά μηνύματα από ποδοσφαιρόφιλους άνδρες για να συνεργαστούμε με ποσοστά σε στοιχήματα, όταν είχα προβλέψει το 2023 ότι η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο θα πάει πάρα πολύ καλά – και τελικά πήρε το double!

«Η μεγαλύτερη αλήθεια που έμαθα για τους ανθρώπους είναι ότι ακολουθούν εσωτερικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται. Όταν το δεις αυτό, αρχίζεις να έχεις περισσότερη κατανόηση και λιγότερη διάθεση να κρίνεις.»

Το σπασμένο δόντι και το αστρολογικό ISO

Έχεις πει ότι για σένα ο Ζαρατούστρα είναι ένας γοητευτικός ξερόλας που κουβαλάει μια μικρή αλήθεια. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που έχεις μάθει εσύ για τους ανθρώπους μέσα από την αστρολογία;

Ότι οι άνθρωποι ακολουθούν στη ζωή τους μοτίβα, εσωτερικούς μηχανισμούς που επαναλαμβάνονται. Και όταν το δεις αυτό, αρχίζεις να έχεις περισσότερη κατανόηση για τους ανθρώπους και λιγότερη διάθεση να τους κρίνεις. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο καθένας παλεύει με το δικό του «γενέθλιο σενάριο-μοτίβο» μέχρι να βρει τον τρόπο να το ξεπεράσει. Αυτά τα μοτίβα μπορούν να σπάσουν μόνο στο όνομα της ελπίδας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να κινητοποιήσει έναν άνθρωπο να αλλάξει: η ελπίδα.

Όταν ανοίγεις τον χάρτη της ημέρας και βλέπεις ένα "εκρηκτικό" τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα, παίζει να κλειστείς σπίτι και να περιμένεις ή λες «πάμε κι ό,τι βγει»;

Καλό είναι να μην πηγαίνουμε σε υπερβολές, γιατί δεν πρέπει να χάνουμε και τις χαρές της ζωής. Όμως, αν δω κάτι πάρα πολύ ισχυρό, ναι, θα λάβω τα μέτρα μου. Και το έχω κάνει αυτό στο παρελθόν.

Υπήρχε μία πολύ συγκεκριμένη ημέρα το 2024, στην οποία ήξερα ότι ο χάρτης μου βαλλόταν από παντού με άσχημες όψεις. Προτίμησα να κάτσω σπίτι γιατί είχα τεράστια όψη ατυχήματος. Όμως κάποιες φορές, όσο και να προσέξεις, η τάση θα βγει. Και όντως βγήκε! Γιατί παρόλο που ήμουν σπίτι, τρώγοντας μια τσίχλα, έσπασα το δόντι μου και έκανα μια ζημιά που, για να διορθωθεί, μου πήρε ένα ολόκληρο, επίπονο 8μηνο. Αυτό είναι ένα τεράστιο μάθημα που λέει ότι μπορείς να μειώσεις την ένταση και τη δυναμική των όψεων, αλλά αυτές πάντα θα είναι εκεί. Το θέμα είναι πώς τις διαχειριζόμαστε.

Έχεις μπει ποτέ εν γνώσει σου σε σχέση (ή σε συνεργασία) με άτομο που ο αστρολογικός του χάρτης φώναζε "ΤΡΕΞΕ", απλώς και μόνο επειδή είπες «εγώ θα το αλλάξω αυτό το ζώδιο»;

Θα φανεί παράδοξο τώρα αυτό, αλλά τα προσωπικά μου είναι και ο μοναδικός τομέας που στην αρχή όχι μόνο δεν ρωτάω καν ζώδιο (απλώς το μαντεύω), αλλά και εσκεμμένα αργώ να μάθω ημερομηνία γέννησης του άλλου. Θέλω να μη χαθεί η μαγεία της ελεύθερης βούλησης του να τρως, π.χ., τα mούτρα σου με Τοξότη και Δίδυμο! Βέβαια, η τακτική μου δεν ενδείκνυται αν δεν θες να πας κουβά στα αισθηματικά, οπότε μην το δοκιμάσετε στο σπίτι! Στη συνέχεια της γνωριμίας, όμως, σίγουρα θα το κάνω, όταν νιώσω ότι ο άλλος με απασχολεί στα σοβαρά.

Αντίθετα, οι επαγγελματικές μου συνεργασίες γίνονται πλέον αυστηρά με αστρολογικό ISO, γιατί έχω πάθει στο παρελθόν και έχω μάθει. Και όχι, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει κανέναν. Πρέπει να δεχόμαστε τον άλλον όπως είναι – οι μεταποιήσεις σε ανθρώπους πάντα «ξερνάνε» ελαττώματα.