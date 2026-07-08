Η Σαρλίζ Θερόν δημοσίευσε topless φωτογραφία και εμείς επιβεβαιώσαμε, γιατί αποτελεί μια από τις ομορφότερες γυναίκες του κόσμου

Η Σαρλίζ Θερόν γνωρίζει πώς να τραβάει τα βλέμματα με τον πιο κομψό τρόπο.

Αν σου ζητούσαμε να κατονομάσεις μία από τις ομορφότερες γυναίκες του πλανήτη για τον 21ο αιώνα, η Σαρλίζ Θερόν θα αποτελούσε σίγουρα μία από τις πιο συχνές απαντήσεις. Η Νοτιοαφρικανή ηθοποιός και παραγωγός γνωρίζει καλά πώς να τραβάει τα βλέμματα, χωρίς να χρειάζεται υπερβολές.

Αυτή τη φορά, η Σαρλίζ Θερόν μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια topless φωτογραφία από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της, λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας «The Odyssey» στο Λονδίνο. Στο εν λόγω στιγμιότυπο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ποζάρει καθισμένη στο κρεβάτι, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της με τα χέρια της.

Σαρλίζ Θερόν: Η topless φωτογραφία, λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας "Οδύσσεια"

Αν και δεν είχε φορέσει ακόμη τη δημιουργία που επέλεξε για το κόκκινο χαλί, το εντυπωσιακό beauty look της δεν πέρασε απαρατήρητο. Το κόκκινο κραγιόν, τα πιασμένα μαλλιά με τη χωρίστρα στο πλάι και τα λαμπερά διαμαντένια σκουλαρίκια ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Η ηθοποιός απέφυγε να σχολιάσει κάτι στην ανάρτησή της, γράφοντας απλά το όνομα της ταινίας της - λίγη ώρα πριν από την επίσημη πρεμιέρα. Σε περίπτωση τώρα, που απορείς τι τελικά φόρεσε στο red carpet, έχουμε απάντηση. Η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε μια εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία Givenchy με halter λαιμόκοψη, εντυπωσιακό σκίσιμο στο πλάι, που έφτανε πολύ ψηλά στο πόδι και λευκές, αέρινες λεπτομέρειες στα μανίκια.

Να θυμίσουμε, πως στη νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, η Σαρλίζ Θερόν υποδύεται την Καλυψώ, τη μυθική νύμφη που κρατά τον Οδυσσέα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον, στο νησί της για επτά χρόνια.

Μιλώντας για τον ρόλο της, η ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία στην καριέρα της, καθώς της επέτρεψε να αναδείξει πολλές διαφορετικές πτυχές της ερμηνείας της. Όπως ανέφερε, η Καλυψώ είναι ένας σύνθετος χαρακτήρας που δεν περιορίζεται σε στερεότυπα, ενώ ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν που της εμπιστεύτηκε έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό από εκείνους με τους οποίους την έχει συνηθίσει το κοινό.