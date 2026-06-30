Ο Ιούλιος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται, ο Ιούλιος του 2026 έρχεται να ταρακουνήσει τα νερά και να μας σπρώξει να διεκδικήσουμε όσα μας αξίζουν. Από νέα ξεκινήματα και επαγγελματικές επιτυχίες, μέχρι παρασκηνιακές προετοιμασίες και ρομαντικές ανατροπές, αυτός ο μήνας δεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο.

Ζώδια Ιουλίου 2026: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ιούλιος για Κριούς

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Κριοί, είναι ένας ιδιαίτερα δημιουργικός και εξωστρεφής μήνας που σας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με όσα σας ευχαριστούν και να κυνηγήσετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις επιθυμίες σας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται ιδιαίτερα τα ερωτικά σας, οι νέες γνωριμίες, τα φλερτ, οι δημιουργικές δραστηριότητες, τα παιδιά αλλά και η προώθηση ενός προσωπικού ή επαγγελματικού project. Αν είστε αδέσμευτοι, δεν αποκλείεται ένα φλερτ να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα απ' όσο περιμένατε, ενώ όσοι βρίσκεστε ήδη σε σχέση θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες να ανανεώσετε τη μεταξύ σας σχέση και να περάσετε όμορφες στιγμές μαζί.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Ιούλιος για Ταύρους

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Ταύροι, είναι ένας μήνας που στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, την οικογένεια και γενικότερα στις βάσεις πάνω στις οποίες θέλετε να χτίσετε το επόμενο διάστημα. Πολλοί θα πάρετε αποφάσεις που αφορούν ένα ακίνητο, μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση ή μια σημαντική οικογενειακή υπόθεση, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια και την ακίνητη περιουσία σας. Κάποιοι μπορεί να προχωρήσετε σε μια ανακαίνιση, μια μετακόμιση ή μια σημαντική οικογενειακή απόφαση, ενώ άλλοι θα βρείτε λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Ιούλιος για Διδύμους

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Δίδυμοι, είναι ένας μήνας που σας καλεί να βγείτε μπροστά, να εκφράσετε τις ιδέες σας και να διευρύνετε τον κύκλο των επαφών σας. Οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις, οι γνωριμίες και οι πληροφορίες που φτάνουν στα χέρια σας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις του μήνα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται οι συμφωνίες, οι επαφές, οι διαπραγματεύσεις, οι μετακινήσεις αλλά και κάθε προσπάθεια που σχετίζεται με την επικοινωνία, το διαδίκτυο ή την εκπαίδευση. Κάποιοι μπορεί να γνωρίσετε ανθρώπους που θα σας ανοίξουν νέους δρόμους, να λάβετε μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή να ξεκινήσετε μια συνεργασία που θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Ιούλιος για Καρκίνους

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Καρκίνοι, είναι ένας μήνας που στρέφει την προσοχή σας στα οικονομικά, τις προσωπικές σας αξίες και γενικότερα στην ανάγκη να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Πολλοί θα θελήσετε να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά σας ή να αναζητήσετε νέους τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματός σας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται οικονομικές συμφωνίες, επαγγελματικές προτάσεις αλλά και κάθε προσπάθεια που μπορεί να βελτιώσει τα εισοδήματά σας. Κάποιοι μπορεί να λάβετε μια ευχάριστη επαγγελματική εξέλιξη ή να δείτε μια προσπάθεια του προηγούμενου διαστήματος να αποδίδει καρπούς, ενώ άλλοι θα βρείτε τρόπους να ενισχύσετε τα έσοδά σας και να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Ιούλιος για Λέοντες

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Λέοντες, είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός μήνας που σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε όσα πραγματικά θέλετε και να κάνετε σημαντικά βήματα προς την υλοποίηση των στόχων σας. Πολλοί θα νιώσετε ότι ανοίγει ένας νέος προσωπικός κύκλος, με περισσότερες ευκαιρίες για εξέλιξη, αναγνώριση και προσωπική προβολή. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται τα νέα ξεκινήματα, οι προσωπικές πρωτοβουλίες αλλά και οι συνεργασίες που μπορούν να σας ανοίξουν νέους δρόμους. Δεν αποκλείεται να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες μέσα από φίλους, ομάδες ή το διαδίκτυο, ενώ κάποιοι μπορεί να οργανώσετε ένα ταξίδι, να ξεκινήσετε σπουδές ή να κάνετε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση ενός μεγάλου προσωπικού στόχου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Ιούλιος για Παρθένους

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Παρθένοι, είναι ένας μήνας που σας δίνει την ευκαιρία να κλείσετε εκκρεμότητες, να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας και να προετοιμάσετε σημαντικές αλλαγές που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Πολλά από όσα συμβαίνουν τώρα εξελίσσονται στο παρασκήνιο, όμως σύντομα θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα και να κλείσετε υποθέσεις που σας απασχολούσαν εδώ και καιρό. Κάποιοι μπορεί να λάβετε στήριξη από άτομα που κινούνται διακριτικά υπέρ σας, ενώ άλλοι θα δείτε μια επαγγελματική ευκαιρία που βρίσκεται ήδη στα σκαριά να περνά σταδιακά στη φάση της υλοποίησης.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Ιούλιος για Ζυγούς

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Ζυγοί, είναι ένας μήνας που σας δίνει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά στην υλοποίηση ενός σημαντικού στόχου και να διευρύνετε τον κύκλο των γνωριμιών σας. Πολλοί θα βρεθείτε ανάμεσα σε νέα πρόσωπα, ευκαιρίες και προτάσεις που μπορούν να ανοίξουν έναν νέο κύκλο εξελίξεων τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται οι νέες γνωριμίες, επαφές με φίλους, οι συνεργασίες και οι ομαδικές δραστηριότητες. Αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία μέσα από φίλους, τα social ή ένα ταξίδι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, ενώ όσοι βρίσκεστε ήδη σε σχέση θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε κοινά σχέδια με το ταίρι σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Ιούλιος για Σκορπιούς

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Σκορπιοί, είναι ένας μήνας που σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε σημαντικά βήματα στην καριέρα σας και να διεκδικήσετε τη θέση που πραγματικά αξίζετε. Πολλοί θα βρεθείτε στο επίκεντρο των εξελίξεων, με περισσότερες ευκαιρίες για αναγνώριση, εξέλιξη και επαγγελματική καταξίωση. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται οι επαγγελματικές συνεργασίες, η προώθηση της δουλειάς σας και η επίτευξη σημαντικών στόχων. Δεν αποκλείεται να αναλάβετε περισσότερες ευθύνες, να δεχθείτε μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή να δείτε μια επαγγελματική προσπάθεια να αποδίδει καρπούς.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Ιούλιος για Τοξότες

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Τοξότες, είναι ένας μήνας που σας δίνει την ευκαιρία να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, να κυνηγήσετε νέες εμπειρίες και να κάνετε σημαντικά βήματα προς στόχους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν μακρινοί. Πολλοί θα νιώσετε ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος γεμάτος ευκαιρίες για εξέλιξη, γνώση και νέες προοπτικές. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται τα ταξίδια, οι σπουδές, τα projects με το εξωτερικό αλλά και κάθε προσπάθεια που σας βοηθά να εξελιχθείτε προσωπικά και επαγγελματικά. Αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία με άτομο διαφορετικής κουλτούρας ή φιλοσοφίας μπορεί να σας ανοίξει νέους ορίζοντες και να εξελιχθεί σε κάτι ιδιαίτερο.

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Ιούλιος για Αιγόκερους

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Αιγόκεροι, είναι ένας μήνας που σας δίνει την ευκαιρία να τακτοποιήσετε σημαντικές οικονομικές υποθέσεις και να πάρετε αποφάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σταθερότητά σας. Πολλοί θα βρείτε λύσεις σε εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν εδώ και καιρό, νιώθοντας ότι αποκτάτε μεγαλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται θέματα που σχετίζονται με δάνεια, επενδύσεις, κληρονομικά, φορολογικά ή άλλες οικονομικές συμφωνίες. Κάποιοι μπορεί να εξασφαλίσετε μια χρηματοδότηση, να προχωρήσετε μια σημαντική οικονομική συμφωνία ή να δείτε μια επαγγελματική προσπάθεια να βελτιώνει σταδιακά τα εισοδήματά σας.

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Ιούλιος για Υδροχόους

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Υδροχόοι, είναι ένας μήνας που φέρνει σημαντικές εξελίξεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Πολλοί θα κληθείτε να πάρετε αποφάσεις που θα επηρεάσουν άμεσα την προσωπική και επαγγελματική σας πορεία, ενώ δεν αποκλείεται ένα νέο πρόσωπο να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται οι νέες γνωριμίες, οι συνεργασίες και οι σχέσεις που έχουν προοπτική εξέλιξης. Αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή ή να σας κάνει να δείτε τις σχέσεις με εντελώς διαφορετική ματιά, ενώ όσοι βρίσκεστε ήδη σε σχέση ίσως προχωρήσετε σε σημαντικές αποφάσεις για το κοινό σας μέλλον.

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Ιούλιος για Ιχθύες

Ο Ιούλιος για εσάς, αγαπημένοι Ιχθύες, είναι ένας μήνας που σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητα και την εργασία σας, βάζοντας σε τάξη εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν εδώ και καιρό. Πολλοί θα διαπιστώσετε ότι μικρές αλλαγές στις συνήθειες και στον τρόπο που διαχειρίζεστε τον χρόνο σας μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μήνα ευνοούνται τα επαγγελματικά σας, η καθημερινότητα και η υγεία σας. Δεν αποκλείεται να προκύψει μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας σας ή να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας, αυξάνοντας παράλληλα και τα εισοδήματά σας.

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