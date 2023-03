Vanity Fair Oscar Party: Τα beauty looks που ξεχωρίσαμε στο πιο λαμπερό πάρτι της βραδιάς

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αμέσως μετά τη λήξη των Oscars, το Vanity Fair διοργάνωσε ένα λαμπερό party. Τo beauty ραντάρ μας δεν θα μπορούσε να λείπει

Αφού απολαύσαμε τους νικητές των Oscars χωρίς εκπλήξεις και με το "Everything Everywhere All at Once" να είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, σειρά έχει το αγαπημένο μας Vanity Fair Party που πραγματοποιήθηκε στο Wallis Annenberg Center στο Beverly Hills.

Οι καλεσμένες είχαν σίγουρα την ευκαιρία να «παίξουν» περισσότερο με τα beauty looks τους σε σύγκριση με το σαμπανιζέ χαλί των Oscars αλλά προτίμησαν να κάνουν safe επιλογές με μια glam διάθεση. Από ένα party – ας είμαστε ειλικρινείς – θέλαμε κάτι το extra, τόσο στα μαλλιά όσο και στο μακιγιάζ. Αν δεν το τολμήσεις σε μια τέτοια λαμπερή βραδιά, τότε πότε;

Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα με όσα beauty looks ξεχωρίσαμε από το χαλί του Vanity Fair και θα αποτελέσουν inspo για τις επόμενες εμφανίσεις σας

Sienna Miller

Φόρεσε ένα έντονο κόκκινο κραγιόν στα χείλη της και το συνδύασε με γήινη απόχρωση, δημιουργώντας μια υπέροχη ισορροπία. Ο ψηλός κότσος ανέδειξε ακόμη περισσότερο τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Julia Garner

Δημιούργησε το απόλυτο sophisticated beauty look της βραδιάς. Το απαλό μακιγιάζ, η peachy-nude απόχρωση στα χείλη της σε συνδυασμό με το iconic hair look της, την έκαναν ένα πραγματικό beauty icon!

Sarah Paulson

Το pixie κουρεμά της έκλεψε όλα τα βλέμματα και το twist ήταν η φράντζα στο πλάι. Τα χείλη της ήταν ο πρωταγωνιστής του μακιγιάζ αφού επέλεξε μια πλούσια σκούρα κόκκινη απόχρωση.

Sophie Turner

Είχε τα μαλλιά της ελεύθερα, κάνοντας ακόμη πιο ανάλαφρο το look της ενώ η ριδίζουσα σκιά στα μάτια της έκανε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το λαμπερό ginger χρώμα της.

Jessica Alba

Η Jessica Alba έπαιξε με navy blue πινελιές στο μακιγιάζ της ώστε να το σετάρει με το φόρεμά της. Ήταν εντυπωσιακή με διάθεση Old Glam Hollywood.

Rita Ora

H Rita Ora πόζαρε με mermaid waves και μια γαλάζια σκιά, χαρίζοντάς μια πιο φρέσκια εικόνα.

Gigi Hadid

H Gigi δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας καθώς εμφανίστηκε με υπέροχους κυματισμούς στα μαλλιά της και με χωρίστρα στην άκρη, δίνοντας την αίσθηση παλιού Hollywood. Όσον αφορά το μακιγιάζ, επέλεξε ένα winged liner, ένταση στα ζυγωματικά, ένα σκούρο καφέ περίγραμμα στα χείλη και nude lip gloss.