L'Oréal: Πώς οραματίζεται την πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού και του κόσμου γύρω μας μέχρι το 2030

Όλες οι πρωτοβουλίες που την ανέδειξαν στην πιο καινοτόμο εταιρεία στην Ευρώπη και όσα σχεδιάζει για τη σύγχρονη γυναίκα, το περιβάλλον, την κοινωνία.

Από την αντιγήρανση και την ενυδάτωση της επιδερμίδας, μέχρι την περιποίηση μαλλιών και το μακιγιάζ, στη συνείδησή μας η L'Oréal είναι μία και μοναδική. Είναι γεγονός: Η πλειοψηφία των γυναικών όταν η συζήτηση πηγαίνει στα προϊόντα ομορφιάς, σκέφτονται αυτόματα L'Oréal.

Όμως και η L'Oréal σκέφτεται τη σύγχρονη γυναίκα εξίσου. Πώς; Κάνοντας σταθερά και προοδευτικά βήματα προς έναν πλανήτη, μια κοινωνία και ένα περιβάλλον εργασίας που θα είμαστε πιο ασφαλείς, υγιείς, δίκαια αμειβόμενες και φυσικά πιο όμορφες.

Η L’Oréal χωρίς φίλτρα: Στην καρδιά του ομίλου, πίσω από την επιφάνεια

Στη L'Oréal η ομορφιά γεννιέται εσωτερικά και έπειτα βγαίνει προς τα έξω. Να πώς: Ο όμιλος ενθαρρύνει την πολιτισμική και κοινωνικοοικονομική ποικιλομορφία, επιταχύνει την ένταξη και υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων και προωθεί την ισότητα των φύλων και τα συμπεριληπτικά περιβάλλοντα για τις LGBTQIA+ κοινότητες.

Βασιζόμενες στις συγκεκριμένες αρχές, όλες οι μάρκες του ομίλου L’Oréal είναι δεσμευμένες στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Αυτό αντανακλάται και στο ανθρώπινο δυναμικό της L'Oréal, αφού το 54% των ηγετικών θέσεων κατέχονται από γυναίκες και το 16% του εργατικού δυναμικού είναι άνω των 50 ετών.

Την ίδια στιγμή η L'Oréal ανοίγει δρόμο στο μέλλον της ομορφιάς, προσφέροντας 25.000 ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα κάτω των 30 ετών και συνεχίζοντας την επί 30 χρόνια δράση της υπέρ της ένταξης ατόμων με αναπηρίες. Υπάρχει πιο έμπρακτος τρόπος να ανταποδώσει η L'Oréal στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που της δείχνουμε; Από ότι φαίνεται, ναι. Και το κάνει!

L’Oréal for the Future: Δέσμευση για έναν πιο βιώσιμο, δίκαιο και καινοτόμο κόσμο

Η L'Oréal είναι το κορυφαίο brand ομορφιάς. Είναι όμως πολλά παραπάνω. Πρόκειται για έναν όμιλο που μέχρι το 2030, πέρα από τις γυναίκες, οραματίζεται να κάνει και τον κόσμο γύρω μας πιο όμορφο. Ποιοι είναι όμως οι στόχοι βιωσιμότητας που έχει θέσει έως το 2030;

Η L’Oréal, σε σχέση με το 2019 έχει ήδη μειώσει κατά 57% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ενισχύει την κυκλική οικονομία, μειώνοντας κατά 50% τη χρήση παρθένου πλαστικού στις συσκευασίες και αναπτύσσοντας προϊόντα εξοικονόμησης νερού, ιδίως για περιοχές με λειψυδρία.

Την ίδια στιγμή δεσμεύεται για πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις και καταστήματά της, ενώ μειώνει δραστικά και το έμμεσο αποτύπωμά της από μεταφορές, προμήθειες και επαγγελματικά ταξίδια.

Στο κομμάτι των πρώτων υλών και των συσκευασιών, η L'Oréal επενδύει στη βιώσιμη προέλευση τους, ενώ έως το 2030 φιλοδοξεί το 90% των βιολογικών υλικών της να προέρχονται από υπεύθυνες πηγές και το 100% του νερού στις εγκαταστάσεις της να ανακυκλώνεται ή να επαναχρησιμοποιείται.

Δεν είναι επομένως τυχαίο που η στρατηγική βιωσιμότητας της L’Oréal σημείωσε μοναδική επίδοση παγκοσμίως αφού αναγνωρίστηκε διεθνώς με 9 συνεχόμενες διακρίσεις «Triple A» από τον CDP, τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης εταιρικών περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Πέρα από τις παγκόσμιες διακρίσεις της, στην Ελλάδα, ένα εμβληματικό έργο βιωσιμότητας της L'Oréal πήρε σάρκα και οστά με τη δημιουργία του πρώτου Micro Forest στον λόφο Αλεπότρυπας στην Άνω Κυψέλη.

Εκεί, η φύτευση εγγενών φυτών σύμφωνα με τη μέθοδο Miyawaki, υπόσχεται να βελτιώσει το μικροκλίμα, μειώνοντας τη θερμοκρασία έως και 6°C, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στο κέντρο της πόλης και απορροφώντας χιλιάδες κιλά CO₂.

Για μια κοινωνία απαλλαγμένη από διακρίσεις: Η L'Oréal συνώνυμη της ομορφιάς και της ενδυνάμωσης

Με το βλέμμα στραμμένο στην ισότητα και την ενδυνάμωση, η L’Oréal υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, θέτοντας στόχο έως το 2030 να διευκολύνει την πρόσβαση στην απασχόληση για 100.000 άτομα από ευάλωτες ομάδες και να στηρίξει 10 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω των brands της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες, μέσα από το L’Oréal Fund for Women και το Fondation L’Oréal που υποστηρίζουν την εκπαίδευση, την ηγεσία και την αυτοδυναμία γυναικών υπό δυσμενείς συνθήκες.

Στο μεταξύ στη χώρα μας, το πρόγραμμα For Women in Science συνεχίζει να βραβεύει κάθε χρόνο τρεις διακεκριμένες Ελληνίδες ερευνήτριες, προάγοντας την παρουσία των γυναικών στην επιστημονική κοινότητα.

Πώς συμβάλλει κάθε brand της L’Oréal Hellas στο χτίσιμο ενός καλύτερου και ομορφότερου κόσμου

Η Maybelline NY και το Brave Together

Μια παγκόσμια πρωτοβουλία ψυχικής υγείας που μας εξοπλίζει με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αναγνώριση των συμπτωμάτων του άγχους και της κατάθλιψης και την ενίσχυση της αυτοφροντίδας. Στην Ελλάδα υλοποιείται σε συνεργασία με EPAPSY.

Η L’Oréal Paris και το Stand Up

Μια εφ’ όλης της ύλης εκπαίδευση κατά της παρενόχλησης στον δρόμο με τη μεθοδολογία «5D» – Distract, Delegate, Document, Direct, Delay, σε συνεργασία με Right To Be και W.I.N. Hellas.

Η Garnier και το Green Beauty

Από το 2021, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Green Beauty» και της δέσμευσής της για ένα βιώσιμο μέλλον, η Garnier σε συνεργασία με την All For Blue διοργανώνουν δράσεις καθαρισμών παραλιών και βυθών, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία.

Η La Roche-Posay και το Cancer Support

Για την υποστήριξη ογκολογικών ασθενών και φροντιστών μέσω δωρεών, εκστρατειών και προληπτικών ελέγχων. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τον όμιλο ΟΕΚΚ «Αγκαλιάζω» και «Φλόγα».

Η Lancôme και το Write Your Future

Μια ενέργεια για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης, αλλά και με υποτροφίες eCornell σε συνεργασία με τον οργανισμό Mexoxo.

Η YSL Beauty με το Abuse Is Not Love

Εδώ έχουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης για την ενδοσυντροφική βία και εκπαίδευση για τα 9 σημάδια ότι συντηρούμε μια κακοποιητική σχέση, σε συνεργασία με την W.I.N. Hellas.

Η L’Oréal Professional Products και το Κοινωνικό Κομμωτήριο

Η L’Oréal προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες μέσω εθελοντών κομμωτών, σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (KYADA).

Γιατί οι επωνυμίες της L’Oréal είναι σαν τις γυναίκες: Ενωμένες μπορούν να πετύχουν ό,τι κι αν βάλουν στο μυαλό τους.

Για έναν κόσμο ομορφιάς άνευ αποκλεισμών: Η Καινοτομία είναι στο DNA της L’Oréal

Τον Ιούνιο του 2025, η L’Oréal ανακηρύχθηκε η πιο καινοτόμος εταιρεία στην Ευρώπη, σύμφωνα με την πρώτη λίστα «Europe’s Most Innovative Companiesτ» του Fortune. Η αναγνώριση αυτή βασίστηκε στην τεχνολογική της υπεροχή, την πρωτοποριακή της προσέγγιση στην περιποίηση και τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς.

Στον τομέα της μακροζωίας, η L’Oréal παρουσίασε την τεχνολογία Longevity Integrative Science™ που αξιοποιεί το AI για την αποκωδικοποίηση της βιολογικής γήρανσης του δέρματος, εισάγοντας μια νέα εποχή στην προληπτική φροντίδα.

Παράλληλα, επαναστατικές συσκευές όπως το Colorsonic, για επαγγελματικό βάψιμο μαλλιών στο σπίτι, το AirLight Pro, η συσκευή στεγνώματος με υπέρυθρη τεχνολογία και το Water Saver, για 69% εξοικονόμηση νερού στα κομμωτήρια, αλλάζουν τα δεδομένα στον χώρο της ομορφιάς.

Η L’Oréal εγκαινιάζει μια νέα εποχή ομορφιάς

Η L’Oréal δεν είναι απλώς ένα brand καλλυντικών που αγαπούν οι γυναίκες. Είναι μια παγκόσμια δύναμη που διαμορφώνει τον κόσμο της ομορφιάς όπως θα έπρεπε να είναι: 100% βιώσιμος, 100% καινοτόμος, 100% ανθρώπινος.

Με πυξίδα την επιστήμη και την τεχνολογία, με σεβασμό προς τον πλανήτη και με πίστη στις δυνατότητες των ανθρώπων, η L’Oréal χτίζει το μέλλον της ομορφιάς. Μιας ομορφιάς που διαπερνά την επιφάνεια και φτάνει στην καρδιά της κοινωνίας, του πλανήτη και της ανθρώπινης προόδου.