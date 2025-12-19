Η φυσική αναγέννηση της ομορφιάς: Τι πρέπει να ξέρουμε για τις σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες

Από το PRP μέχρι τα προηγμένα PRPDermaFillers, η αισθητική ιατρική γίνεται πιο φυσική, πιο ασφαλής και πιο “βιολογική” από ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια η αισθητική ιατρική εξελίσσεται με εντυπωσιακά γρήγορους ρυθμούς, ωστόσο η πιο σημαντική αλλαγή βρίσκεται στην ίδια τη φιλοσοφία των γυναικών: αναζητούν πλέον μια φυσική, υγιή και φωτεινή επιδερμίδα χωρίς υπερβολές ή έντονες παρεμβάσεις. Στην καρδιά αυτής της νέας τάσης βρίσκονται οι αναγεννητικές θεραπείες, οι οποίες αξιοποιούν τις δικές μας βιολογικές λειτουργίες για να επαναφέρουν τη ζωντάνια και την ποιότητα του δέρματος. Μια από από τις πιο διάσημες θεραπείες είναι και το PRP (Platelet-RichPlasma).

PRP, ένα δώρο για το δέρμα

Το PRP (Platelet-RichPlasma) ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης του δέρματος, χρησιμοποιώντας τους αυξητικούς παράγοντες από τα δικά μας αιμοπετάλια. Με μια απλή αιμοληψία, μπορεί να προσφέρει:

• φωτεινότητα

• βελτίωση υφής

• ενίσχυση ελαστικότητας

• καλύτερη συνολική ποιότητα δέρματος

Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές και τεκμηριωμένες βιολογικές θεραπείες, ιδανική για όσες θέλουν κάτι φυσικό και ασφαλές. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σε πιστοποιημένα ιατρεία το Cellenis® PRP, ένα διαφορετικό PRP με την τεχνολογία Cellenis® που φέρνει μια πιο προηγμένη και αξιόπιστη μορφή της μεθόδου προσφέροντας σταθερή ποιότητα. Το Cellenis® PRP έχει αγαπηθεί από άνδρες και γυναίκες ανά την Ελλάδα, καθώς έχει σίγουρα αποτελέσματα στην επιδερμίδα.

Cellenis® DermaFiller, ένα βήμα παρακάτω

Ωστόσο, η μεγαλύτερη καινοτομία έρχεται με το Cellenis® DermaFiller αφού αντιπροσωπεύει μια νέα κατηγορία στην αναγεννητική ιατρική γιατί δημιουργείται αποκλειστικά από δικά μας βιολογικά στοιχεία, χωρίς κανένα ξένο υλικό. Με την ίδια προηγμένη τεχνολογία που γίνεται το PRP, το πλάσμα συλλέγεται και αντί να διοχετευτεί στο δέρμα, μετατρέπεται σε ένα απαλό, ομοιογενές gel (filler) το οποίο εφαρμόζεται για:

• βελτίωση της ποιότητας και της υφής του δέρματος

• ενίσχυση της ελαστικότητας

• μια πιο “γεμάτη”, υγιή και νεανική όψη

• ενυδάτωση και λάμψη εκ των έσω

Δεν στοχεύει στη δημιουργία όγκου ή στην αλλαγή χαρακτηριστικών, όπως τα κλασικά fillers. Αντίθετα, λειτουργεί ως μια λεπτή, φυσική ενίσχυση της ίδιας της επιδερμίδας, ιδανική για όσες θέλουν το αποτέλεσμα “yourskin, butbetter”. Πρόκειται για μια από τις πιο καθαρές και ήπιες προσεγγίσεις στο skinquality – και για πολλές γυναίκες, αποτελεί την ιδανική γέφυρα ανάμεσα στην αναζωογόνηση και την απόλυτη φυσικότητα.



Χάρτης αξιοπιστίας

Το πιο σημαντικό στην εφαρμογή και των δύο καινοτόμων θεραπειών είναι η επιλογή του ιατρείου. Χρειάζεται να εφαρμόζεται σωστά, με τα σωστά πρωτόκολλα και από πιστοποιημένους ιατρούς. Με αυτή τη φιλοσοφία, η Dermaceuticals δημιούργησε το πρόγραμμα SealofExcellence: ένα νέο πλαίσιο που αναδεικνύει τα ιατρεία που προσφέρουν επώνυμα και τυποποιημένα τις θεραπείες Cellenis®, με βάση επίσημη εκπαίδευση και πιστοποιημένα πρωτόκολλα. Έτσι, το κοινό μπορεί να είναι σίγουρο ότι λαμβάνει την αυθεντική μέθοδο Cellenis® και όχι μια γενική εκδοχή PRP, που μπορεί να διαφέρει σε ποιότητα, καθαρότητα και τεχνική. Πρόκειται, λοιπόν, για έναν χάρτη αξιοπιστίας που έχει ξεκινήσει με τις θεραπείες Cellenis®, αλλά θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλα επώνυμα brands της Dermaceuticals, δίνοντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα πιστοποιημένων ιατρείων.





25 χρόνια πορείας

Η Dermaceuticals γιορτάζει 25 χρόνια παρουσίας στην αισθητική ιατρική, συνεργαζόμενη με κορυφαίους διεθνείς οίκους και στηρίζοντας την εκπαίδευση και την ασφάλεια των θεραπευτικών πρακτικών. Το SealofExcellence και η διάδοση των σύγχρονων αναγεννητικών θεραπειών βασίζονται σε αυτή τη μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Αναζητήστε και εσείς στο νέο site της Dermaceuticals, www.dermaceuticals.gr τον πρώτο χάρτη των SealofExcellence ιατρείων, αλλά και αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, όπως το Cellenis® PRP και το Cellenis® DermaFiller.

Η φυσική αναγέννηση της ομορφιάς δεν είναι απλώς μια αισθητική τάση• είναι ένας νέος, πιο ώριμος τρόπος να φροντίζουμε το δέρμα μας. Και αυτή η νέα εποχή ξεκινά με γνώση, διαφάνεια και σωστές επιλογές!





Μάθετε περισσότερα στο παρακάτω video όπου η Ευγενία Ριζοπούλου, Managing Director της Dermaceuticals μάς συστήνει τις αναγεννητικές θεραπείες: