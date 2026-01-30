Η Maybelline και η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασαν το πιο hot speakeasy experience για πρώτη φορά στην Ελλάδα

“Maybe Burgers & Co.”, το πιο ανατρεπτικό burger house - speakeasy, εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη, με οικοδέσποινα την Ελένη Φουρέιρα, ambassador της μάρκας



Η Maybelline New York, το Νο1 make-up brand στον κόσμο, παρουσίασε το “Maybe Burgers & Co.”, το πιο ανατρεπτικό burger house - speakeasy, εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη, με οικοδέσποινα την Ελένη Φουρέιρα, ambassador της μάρκας!

Κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν το “Maybe Burgers & Co.” και αυτό ήταν το νόημα. Σε ένα μυστικό location στον Πειραιά, οι καλεσμένοι μυήθηκαν σε ένα μοναδικό concept για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου τίποτα δεν ήταν αυτό που φαινόταν. Ένας χώρος, δύο κόσμοι. Από τη μία πλευρά ένα πλήρως λειτουργικό New York style μπεργκεράδικο που άνοιξε τις πόρτες του για ένα μόνο βράδυ. Από την άλλη, ένα μυστικό Maybelline club μόνο για μέλη, που φιλοξένησε ένα after dark party γεμάτο μακιγιάζ, bold attitude & μουσική!

Οικοδέσποινα του event δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Ελένη Φουρέιρα, την κορυφαία pop star και ambassador της μάρκας στην Ελλάδα, η οποία με την εκρηκτική της προσωπικότητα και την iconic παρουσία της έδωσε τον παλμό της βραδιάς μέσα από ένα δυναμικό runway που κατέληξε σε ένα exclusive performance και DJ set! Μια εμφάνιση που ενσάρκωσε απόλυτα το DNA της Maybelline: αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και unapologetic style.

Παράλληλα, AI-powered installations, immersive karaoke rooms, εντυπωσιακά displays με τα iconic προϊόντα της Maybelline (Sky High Mascara, Instant Eraser Concealer, Super Stay Matte Ink & Vinyl Ink) και beauty-forward projections δημιούργησαν ένα tech & music–driven playground, ενώ τα signature cocktails της Espolòn Tequila και τα λαχταριστά burgers του Guilty Adam πρωταγωνίστησαν σε μια εμπειρία που ενεργοποίησε όλες τις αισθήσεις.

Εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο του beauty και των media - creators, celebrities, artists, editors & trendsetters - μαζί με κάποιους τυχερούς καταναλωτές, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την immersive εμπειρία-έκπληξη της Maybelline, όπου το “maybe it’s..” έγινε statement. Μεταξύ τους παρευρέθηκαν: Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Αμαλία Τσιπουκτζιόγλου, Άννα Θεοδωρίδη, Αλεξία Κεφαλά, Eλένη Βουλγαράκη κτλ.

Με αυτό το μοναδικό speakeasy experience, που επιμελήθηκε η Savvy Partners, η Maybelline New York επαναπροσδιορίζει τα όρια του eventing και του brand activation στην κατηγορία της ομορφιάς, αλλά και ευρύτερα, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο ακολουθεί, αλλά και δημιουργεί τα trends.