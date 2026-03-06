Η Garnier ανακοινώνει τη Gisele Bündchen ως την πρώτη παγκόσμια πρέσβειρά της

Για να γιορτάσει τη νέα Παγκόσμια Πρέσβειρα, η Garnier παρουσιάζει το "The Signature", μια τηλεοπτική καμπάνια που αποτυπώνει την αυθεντική σύνδεση μεταξύ της μάρκας και της Gisele.

Με μια κληρονομιά 120 ετών στη φιλοσοφία High-Tech-Nature, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη δέσμευση προς τον πλανήτη, η Garnier ανακοινώνει την Gisele Bündchen, παγκόσμιο είδωλο της μόδας, περιβαλλοντική φιλάνθρωπο και υποστηρίκτρια της ευεξίας ως την πρώτη Παγκόσμια Πρέσβειρα της μάρκας.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη Gisele στην οικογένεια της Garnier», δήλωσε ο Marc Baland, Global Brand President της Garnier. «Για περισσότερα από 120 χρόνια, η Garnier πρωτοπορεί στην προσβάσιμη ομορφιά υψηλών επιδόσεων, με κινητήριο δύναμη τη φύση και την επιστήμη. Η Gisele αποτελεί το τέλειο πρόσωπο για το όραμά μας: μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση ότι δεν πρέπει ποτέ να συμβιβάζεται κανείς ανάμεσα στην ωραία εμφάνιση, την καλή αίσθηση και την προσφορά προς τον πλανήτη».

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες:

Κοινή πίστη στη δύναμη της φύσης και της επιστήμης : Η Gisele θεωρεί τη φύση ως την πιο ισχυρή πηγή ομορφιάς και επιστήμης, τη βάση του οράματος «High-Tech Nature» της Garnier

: Η Gisele θεωρεί τη φύση ως την πιο ισχυρή πηγή ομορφιάς και επιστήμης, τη βάση του οράματος «High-Tech Nature» της Garnier Ένα κοινό ολιστικό όραμα για την ομορφιά : Με ρίζες στη βραζιλιάνικη καταγωγή της, η Gisele προασπίζεται την ομορφιά που σε κάνει να δείχνεις και να νιώθεις καλά, εκ των έσω (Look Good & Feel-Good Beauty)

: Με ρίζες στη βραζιλιάνικη καταγωγή της, η Gisele προασπίζεται την ομορφιά που σε κάνει να δείχνεις και να νιώθεις καλά, εκ των έσω (Look Good & Feel-Good Beauty) Συνειδητή ομορφιά για έναν πιο υγιή τρόπο ζωής : Η Gisele είναι ιδιαίτερα επιλεκτική με τα προϊόντα που χρησιμοποιεί. Οι προτιμήσεις της ευθυγραμμίζονται με τις πρωτοβουλίες της Garnier, η οποία είναι εγκεκριμένη από την Cruelty Free International

: Η Gisele είναι ιδιαίτερα επιλεκτική με τα προϊόντα που χρησιμοποιεί. Οι προτιμήσεις της ευθυγραμμίζονται με τις πρωτοβουλίες της Garnier, η οποία είναι εγκεκριμένη από την Cruelty Free International Βαθιά δέσμευση για τον πλανήτη: Πέρα από το να είναι το πρόσωπο της μάρκας, η Gisele είναι περιβαλλοντική φιλάνθρωπος, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Collective for the Planet» της Garnier

Για να γιορτάσει τη νέα Παγκόσμια Πρέσβειρα, η Garnier παρουσιάζει το "The Signature", μια τηλεοπτική καμπάνια που αποτυπώνει την αυθεντική σύνδεση μεταξύ της μάρκας και της Gisele, υποστηρίζοντας το όραμα για προσβάσιμη, αποτελεσματική και βιώσιμη ομορφιά.

Δείτε την τηλεοπτική καμπάνια εδώ

Όπως δήλωσε και η Gisele Bündchen «Πάντα πίστευα ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι αντανάκλαση του πώς νιώθουμε εσωτερικά. Η Garnier είναι αφοσιωμένη στο να αναδεικνύει κάθε τύπο ομορφιάς και να βοηθά τις γυναίκες να νιώθουν αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και αυτή η συνεργασία μοιάζει τόσο φυσική για μένα».

Η Gisele θα εμφανίζεται σε καμπάνιες που αποτυπώνουν το High Tech Nature όραμα της Garnier παγκοσμίως, ξεκινώντας ως Hair Icon με το λανσάρισμα του νέου Fructis Diamond Sleek το Μάιο του 2026. Θα εκπροσωπεί επίσης εμβληματικές σειρές όπως Fructis Sleek & Shine, Fructis Hair Food και Botanic Therapy Honey Serum.

Μάθετε περισσότερα για την Garnier εδώ.