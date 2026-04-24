Κολλαγόνο και πολύτιμα ενεργά σε έναν ορό που επαναπροσδιορίζει την αρχιτεκτονική του δέρματος

Γνώρισε μια εντελώς νέα αντίληψη για το «οικοδόμημα» του προσώπου σου.

Μπορεί να χρησιμοποιείς τον ορό κολλαγόνου ως beauty φροντίδα αλλά guess what!!! Όσο παράξενο και αν σου ακουστεί, το collagen serum σου, δεν έχει ταλέντο μόνο στην κοσμητολογία αλλά και στην… αρχιτεκτονική! Έχει ειδική κατάρτιση στο να φτιάχνει «τη μακέτα» του δέρματός σου και να τη «χτίζει» σταθερή και ανθεκτική με σωστά «θεμέλια». «Τι σχέση έχουν οι αρχιτέκτονες και τα θεμέλια με την επιδερμίδα;» θα σκεφτείς αλλά guess what ξανά!!! Έχουν άμεση σχέση και θα καταλάβεις αμέσως το γιατί.

Το δέρμα «χτίζεται» με κολλαγόνο

Η πολύτιμη αυτή πρωτεΐνη, που βρίσκεται σε αφθονία στο σώμα, είναι υπεύθυνη να στηρίζει το δέρμα, να του δίνει σχήμα, μορφή και συνοχή και να το διατηρεί σταθερό και ανθεκτικό, όπως ακριβώς ένας αρχιτέκτονας βάζει τις βάσεις και σχηματίζει τον σκελετό ενός σπιτιού. Η ίδια η μορφολογία του κολλαγόνου του δίνει αυτή τη δύναμη. Αποτελείται από πολλές και μακριές ίνες που σχηματίζουν ένα πλέγμα. Όσο πιο καλά ταξινομημένες είναι οι ίνες στο πλέγμα τόσο πιο καλά θα στηρίζεται ο δομικός ιστός του δέρματος. Τα ποσοστά στα οποία βρίσκεται η μοναδική αυτή πρωτεΐνη παίζουν επίσης τον ρόλο τους. Τα υψηλά collagen επίπεδα βοηθούν σε μία ακόμα καλύτερη αρχιτεκτονική δέρματος.

New skin architecture με έναν υπερ-ενισχυμένο ορό κολλαγόνου

Αξιοποίησε το ταλέντο αναδόμησης του Face Serum Pure Collagen της FREZYDERM και η επιδερμίδα σου θα σε ευγνωμονεί για την επαναφορά που της πρόσφερες σε όψη και υφή. Πρώτα απ’ όλα, είναι ένα serum με καινοτομία Διπλής Τεχνολογίας Κολλαγόνου. Είναι εμπλουτισμένο με vegan κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας και ενεργοποιημένη μορφή αμινοξέων και χαλκού, που διεγείρουν την παραγωγή των πρωτεϊνών της νεότητας για σούπερ σφριγηλή και ελαστική επιδερμίδα. Με αυτή τη διπλή collagen φροντίδα έχεις άμεσο και ορατό αποτέλεσμα σύσφιγξης και αποκατάστασης περιγράμματος προσώπου και μείωσης ρυτίδων. Η multi-targeting σύνθεσή του περιέχει επίσης Hydroxyprolisilane, ένα πολύτιμο συστατικό στην αύξηση collagen παραγωγής και εξειδικευμένο εκχύλισμα από ένα είδος Ακακίας που προστατεύει την πρωτεΐνη της νεότητας από τη φθορά, συσφίγγει την επιδερμίδα και τη κάνει να δείχνει λιγότερο «βαριά» και κουρασμένη. Οι αριθμοί της δράσης του θα σε καλύψουν απόλυτα! Εφαρμόζοντας τον ορό συστηματικά πρωί και βράδυ, θα χαρίσεις στο δέρμα σου 13πλάσια σύσφιγξη, πιο ελαστικό δέρμα κατά 60%, 15% μείωση του βάθους των και 69% μείωση της δερματικής κόπωσης*. Αν αυτό δεν είναι αποτέλεσμα ολικής ανανέωσης τότε τι είναι;

Γίνε proactive

Μπορεί αυτή τη στιγμή, η αρχιτεκτονική του δέρματός σου να μη χρειάζεται βελτίωση όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρειάζεται μία ενισχυτική βοήθεια για να διατηρήσει την καλή της κατάσταση. Μερικά ερωτήματα που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις αν πρέπει να την προστατεύσεις με την collagen «ασπίδα» ενάντια σα σημάδια χαλάρωσης, απώλεια ελαστικότητας και ρυτίδες είναι τα εξής:

Εκτίθεμαι πολύ στον ήλιο που φθείρει το κολλαγόνο μου;

Ακολουθώ ένα lifestyle που ευνοεί το οξειδωτικό στρες, π.χ. με πολύ στρες, λιγοστό ύπνο, κακή διατροφή κ.λπ.;

Τι λέει ο γονιδιακός μου χάρτης; Μήπως η πρόωρα «σπασμένη» επιδερμίδα κυκλοφορεί έντονα στην οικογένειά μου από νεαρή ηλικία;

Συνδύασε την ικανότητα επανόρθωσης του κολλαγόνου και των άλλων δραστικών του αγαπημένου σου ορού, ακολούθησε και μια friendly φιλοσοφία για τονική, νεανική επιδερμίδα και έχεις μια νέα αρχιτεκτονική δέρματος και μία νέα αντίληψη για το «οικοδόμημα» του προσώπου σου.

