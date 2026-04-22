Tint n’ Glow: Η best-seller κρέμα του clinéa για να υιοθετήσεις την skincare-as-makeup τάση αυτό το καλοκαίρι

Καθώς μεταβαίνουμε προς τους πιο ζεστούς και φωτεινούς μήνες του χρόνου, η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μας απαιτεί ανανέωση

Αφήνουμε πίσω τις πλούσιες συνθέσεις του χειμώνα και καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει αναζητάμε πιο ανάλαφρες, δροσερές υφές και πολυλειτουργικές λύσεις, χωρίς καμία ωστόσο διάθεση για συμβιβασμούς στην αποτελεσματικότητα.

Αντιθέτως, τώρα περισσότερο από ποτέ θέλουμε η επιδερμίδα μας να ακτινοβολεί με φυσική λάμψη και να βελτιώσουμε ατέλειες, όπως ο ανομοιόμορφος χρωματικός τόνος και τα πρώτα σημάδια γήρανσης, ώστε να μας βρει το καλοκαίρι με το δέρμα μας στην καλύτερή της εκδοχή του, έτοιμο να αγκαλιάσει με αυτοπεποίθηση την skincare as makeup τάση, με σύμμαχο την Tint n’ Glow του clinéa, το απόλυτο hybrid προϊόν της σεζόν.

TINT N’ GLOW

Η gel-κρέμα ενίσχυσης λάμψης Tint n' Glow του clinéa, ένα από τα best-sellers του brand έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε αυτές τις ανάγκες με την ελαφριά υφή και το διακριτικό της χρώμα. Θα την λατρέψετε από την πρώτη κιόλας δοκιμή, καθώς απορροφάται άμεσα και χαρίζει στο δέρμα μια ασυναγώνιστη περλέ λάμψη και διάφανη χρωματική κάλυψη, προσφέροντας στο λεπτό ένα φωτεινό, υγιές αποτέλεσμα που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της επιδερμίδας.

Με συστηματική χρήση, το πανίσχυρο 4% σύμπλοκο νιασιναμίδης, που συναντάμε στη σύνθεσή της επαναφέρει τον ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα και αντιμετωπίζει τις πρώτες ρυτίδες. Συνεργιστικά δρα και το πλούσιο σε δραστικά φυτοχημικά συστατικά ginger, που συμπληρώνει τη φόρμουλά της, προσφέροντας αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αποκαθιστώντας τη νεανική όψη του δέρματος.

Όπως πάντα, πρωταγωνιστής σε όλα τα προϊόντα clinéa, είναι το αποκλειστικό σύμπλοκο 4 Balance Boosters, που με την σύνθεσή του εξασφαλίζει πριν απ’ όλα την προστασία των 4 κρίσιμων πυλώνων ισορροπίας του δέρματος -μικροβίωμα, pH, δερματικός φραγμός και κυτταρική επικοινωνία- για μια καθ’ όλα υγιή επιδερμίδα.

PRO TIPS:

Εφαρμόζοντας την πρωτοποριακή Tint n’ Glow κάθε πρωί σε καθαρή επιδερμίδα, δεν θα χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσετε make-up, αφού δίνει στο δέρμα σας χρωματική ομοιομορφία και μια υπέροχα λαμπερή όψη. Οι χρήσεις της όμως δε σταματούν εκεί. Χρησιμοποιήστε τη πρωί και βράδυ σαν highlighter στις περιοχές που θέλετε να δώσετε φως ή σαν primer για μία λαμπερή βάση. Στοίχημα πως όλοι θα σας ρωτούν ποιό είναι το μυστικό σας.

ΤΟ ΚΑΛΟ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΕΜΙΖΕΙ!

Η Tint n’ Glow, όπως όλες οι κρέμες clinéa, διαθέτει επαναγεμιζόμενη συσκευασία. Όταν το προϊόν τελειώσει, αντί να το ξαναγοράσετε, μπορείτε απλά να το ξαναγεμίσετε. Η εσωτερική κάψουλα είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και κάθε φορά που την αντικαθιστάτε εξοικονομείτε -για εσάς και τον πλανήτη- το 87% της συσκευασίας.

Δοκιμάστε τη σήμερα κιόλας και δείτε την επιδερμίδα σας να «ξαναγεμίζει» με λάμψη και νεανική φρεσκάδα.