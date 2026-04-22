Η Lillian Muir παρουσιάζει τη νέα skincare σειρά της

Φροντίδα εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο

Με το επόμενο βήμα της στην καινοτομία της περιποίησης δέρματος, η Lillian Muir παρουσιάζει μια συλλογή πέντε προϊόντων, σχεδιασμένη στην Ελλάδα και εμπνευσμένη από τον μεσογειακό τρόπο ζωής. Συνδυάζοντας τη βιομιμητική επιστήμη της περιποίησης δέρματος με φυτικά δραστικά συστατικά μεσογειακής προέλευσης, η συλλογή φροντίζει το δέρμα και ταυτόχρονα αποτυπώνει την ουσία της μεσογειακής ζωής. Η Lillian Muir συνεχίζει να γιορτάζει την ομορφιά των μικρών, καθημερινών τελετουργιών.

Η έμπνευση πίσω από τη συλλογή γεννήθηκε από μια στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, όπου η Lillian Muir απολάμβανε την αυθεντική ομορφιά της μεσογειακής ζωής: freddo espressos που λάμπουν στο φως, έντονες συζητήσεις γύρω από τα τραπέζια των καφέ και ένας ρυθμός που αφήνει χώρο για απόλαυση, παρουσία και ηρεμία. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μια ιδέα που εξακολουθεί να καθοδηγεί κάθε δημιουργία του brand: Η αληθινή πολυτέλεια βρίσκεται στον χρόνο που αφιερώνουμε στον εαυτό μας.

Η συλλογή περιλαμβάνει:

Med Set Go Gel Cleanser

Ένα ελαφρώς αφρώδες τζελ καθαρισμού με ενεργό συστατικό το Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, που καθαρίζει απαλά διατηρώντας την ισορροπία, ενώ περιέχει προβιταμίνη Β5, φραγκόσυκο και Aureobasidium Pullulans Ferment για να καταπραΰνει, να ενυδατώνει και να ενισχύει το φραγμό του δέρματος.

Vitamin C Lapping Exfoliant

Μια θεραπεία απολέπισης που φωτίζει την επιδερμίδα, με σύνθεση που περιέχει 10% βιταμίνη C, 0,5% φερουλικό οξύ και 5% νιασιναμίδη για να βελτιώνει την υφή, να εξισορροπεί τον τόνο και να ενισχύει τη λάμψη, με την υποστήριξη υαλουρονικού νατρίου, δαμάσκηνου Kakadu και εκχυλίσματος Sea Spaghetti.

Aegean Dip & Sip Serum

Ένας ενυδατικός ορός σχεδιασμένος για να καταπραΰνει, να αναπληρώνει και να αποκαθιστά την ισορροπία, συνδυάζοντας υαλουρονικό νάτριο με μεσογειακά βοτανικά συστατικά, όπως εκχύλισμα ροδιού, φραγκόσυκο και εκχύλισμα μαστίχας Χίου.

Azure Days Multi Hydration Cream

Μια καθημερινή ενυδατική κρέμα που δημιουργήθηκε για να προσφέρει βαθιά, διαρκή ενυδάτωση και να ενισχύει τη λάμψη, με μανταρίνι Χίου, βλαστοκύτταρα σπόρων ροδιού, υαλουρονικό νάτριο, ροζέλα, δαμάσκηνο Kakadu, έλαιο Jojoba και ασταξανθίνη πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Μια πλουσιότερη κρέμα νυκτός, σχεδιασμένη για να θρέφει και να ανανεώνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνδυάζοντας ραμπουτάν, μανταρίνι Χίου, θαλασσινό νερό, κόκκινα φύκια, υαλουρονικό νάτριο, βιταμίνη Ε και ασταξανθίνη για ενυδάτωση, σύσφιξη και αποκατάσταση.

«Η δημιουργία της Lillian Muir είχε πάντα ως στόχο να αναδείξει τις στιγμές ομορφιάς που διαμορφώνουν μια ζωή», αναφέρει η ιδρύτρια Kate Lillian Muir. «Η ατμόσφαιρα ενός τόπου, οι καθημερινές συνήθειες, οι αναμνήσεις που μένουν. Αγαπώ τη νέα συλλογή γιατί είναι η φυσική προέκταση της δημιουργικής μου πορείας και της αγάπης μου για την Ελλάδα. Έχοντας ήδη χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά για μήνες, νιώθω ιδιαίτερη χαρά που τώρα τα μοιράζομαι με τον κόσμο.»

Τα προϊόντα περιποίησης Lillian Muir διατίθενται στο κατάστημα στο Κολωνάκι στην οδό Τσακάλωφ 11 καθώς και online lillianmuir.com

