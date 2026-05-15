Η PHARMASEPT παρουσιάζει το νέο Heliodor Mineral Sunstick SPF50

Πατενταρισμένη mineral αντηλιακή προστασία με 100% φυσικό Zinc Oxide

Η PHARMASEPT εμπλουτίζει την καινοτόμο σειρά mineral αντηλιακών heliodor με το νέο Heliodor Mineral Sunstick SPF50. Ένα πρακτικό αντηλιακό stick για πρόσωπο, σώμα, χέρια και ευαίσθητες περιοχές, όπως χείλη, ουλές, τατουάζ και σπίλους.

Όπως όλα τα προϊόντα της σειράς heliodor, το νέο Mineral Sun Stick SPF50 έχει αναγνωριστεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς για πρώτη φορά αναπτύχθηκαν συνθέσεις υψηλής προστασίας SPF50 που βασίζονται αποκλειστικά σε 100% φυσικό Zinc Oxide και ευχάριστες υφές.

Με σύνθεση από 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide, προσφέρει υψηλή προστασία ευρέος φάσματος από UVA, UVB, IR και Blue Light, συμβάλλοντας στην πρόληψη φωτοαλλεργιών και φωτοτοξικών αντιδράσεων. Η σύνθεσή του δρα άμεσα μετά την εφαρμογή, έχει ευχάριστη υφή που απλώνεται εύκολα χωρίς λευκά ίχνη και είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε νερό και ιδρώτα, καθιστώντας το ιδανικό για γρήγορη και on-the-go εφαρμογή μέσα στην ημέρα.

Η βιοδιασπώμενη* σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με Ω3-Ω6 λιπαρά οξέα, Βιταμίνη Ε και Βισαβολόλη, προσφέροντας ενυδάτωση και αντιοξειδωτική προστασία. Παράλληλα, φυτικό σύμπλεγμα από έλαιο φραγκοστάφυλου, εκχυλίσματα παιώνιας και δενδρολίβανου, επιβραδύνει την εμφάνιση σημαδιών πρόωρης γήρανσης και αποτρέπει την εμφάνιση κηλίδων, πανάδων και δυσχρωμιών, ενισχύοντας τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας.

Η σειρά heliodor της PHARMASEPT βασίζεται στη φιλοσοφία της ασφαλούς και αποτελεσματικής mineral αντηλιακής προστασίας με 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide, ένα από τα πλέον ασφαλή αντηλιακά φίλτρα, κατάλληλο ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Όλα τα προϊόντα της σειράς προσφέρουν υψηλή προστασία ευρέος φάσματος από UVA, UVB, IR και Blue Light, ενώ είναι ανθεκτικά σε νερό και ιδρώτα, δεν αφήνουν λευκά ίχνη και είναι κατάλληλα για εγκύους, θηλάζουσες και διαβητικούς.

Σε αντίθεση με τα αντηλιακά που περιέχουν χημικά φίλτρα και απαιτούν χρόνο ενεργοποίησης, τα αντηλιακά heliodor προσφέρουν άμεση προστασία από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής, χωρίς ανάγκη αναμονής 30 λεπτών πριν από την έκθεση στον ήλιο.

Η σειρά heliodor περιλαμβάνει εξειδικευμένα mineral αντηλιακά προϊόντα για πρόσωπο και σώμα, για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, σε μορφή κρέμας, spray και stick, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθημερινής αντηλιακής προστασίας. Τη σειρά συμπληρώνουν το After Sun Lotion για τη φροντίδα της επιδερμίδας μετά την έκθεση στον ήλιο, καθώς και το Bronzing Dry Oil για την ενίσχυση του φυσικού μαυρίσματος σε πρόσωπο και σώμα, με πατενταρισμένο πεπτίδιο ενίσχυσης μελανίνης. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητες επιδερμίδες.

Παράλληλα, όλη η σειρά ξεχωρίζει και για το οικολογικό της αποτύπωμα. Οι συνθέσεις είναι βιοδιασπώμενες*, συμβάλλοντας στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ οι συσκευασίες είναι σχεδιασμένες με eco-friendly υλικά: σωληνάρια βιολογικής προέλευσης από ζαχαροκάλαμο και spray από 20% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο.

*Βιοδιασπώμενο έως 72,5% σε 28 ημέρες (OECD 301)

