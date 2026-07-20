Τα αντηλιακά στικ που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το καλοκαίρι

Κάνουν την αντηλιακή προστασία παιχνιδάκι

Η FREZYDERM παρουσιάζει τη νέα γενιά αντηλιακών σε μορφή stick, με τέσσερις καινοτόμες προτάσεις, για ενήλικες και παιδιά, που συνδυάζουν υψηλή προστασία, ευκολία εφαρμογής και κορυφαία αισθητική εμπειρία. Έχουν βελούδινη, πουδρένια υφή με ανάλαφρη αίσθηση που δεν βαραίνει το δέρμα, αλλά και compact και super ελαφριά συσκευασία. Εφαρμόζονται σε πρόσωπο και χείλη και προσφέρουν ηλιοπροστασία ευρέος φάσματος από UVA, UVB, ορατή ακτινοβολία και το μπλε φως καθώς και υπέρυθρη ακτινοβολία.

GLASSCLEAR STICK SPF 50

Άχρωμο και διάφανο σαν γυαλί, αυτό το αντηλιακό με ultra αέρινη υφή και βελούδινο τελείωμα, προστατεύει την επιδερμίδα χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας, ενώ τελειοποιεί εντυπωσιακά την υφή του δέρματος με εφέ οπτικής λείανσης ρυτίδων, πόρων και ατελειών. Η ευχάριστη αίσθηση του αποτελεί κίνητρο για ανανέωση κάθε στιγμή της ημέρας χωρίς αναβολές.

KIDS SUNSCREEN STICK SPF 50

Αυτό το διάφανο αντηλιακό stick για παιδιά έχει απίστευτα ανάλαφρη υφή, κι έτσι απλώνεται πανεύκολα χωρίς επάλειψη και τρίψιμο. Το δίκτυο 3D κατανέμει ομοιόμορφα τα φίλτρα στην επιδερμίδα για αποτελεσματική προστασία. Περιέχει ειδικούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες, που ενισχύουν την άμυνα του ευαίσθητου παιδικού δέρματος απέναντι στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

SUNSCREEN STICK EXTREME SPORT SPF 50 ΜAGENTA ΚΑΙ ΜΠΛΕ

Η αγαπημένη επιλογή όσων κάνουν outdoor και extreme sports διεθνώς έρχεται πλέον και στην Ελλάδα, προσφέροντας στοχευμένη προστασία με πρακτικό και fun τρόπο. Τα SUNSCREEN STICK EXTREME SPORT SPF 50 για ενήλικες και παιδιά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις περιοχές του προσώπου που εκτίθενται περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως η μύτη και τα ζυγωματικά. Τα σημεία αυτά απαιτούν ενισχυμένη προστασία κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν η έκθεση στον ήλιο είναι παρατεταμένη ή όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση και επαφή με το νερό.

To έντονο μπλε ή ματζέντα χρώμα λειτουργεί ως οδηγός εφαρμογής: Δείχνει ξεκάθαρα αν τα πιο εκτεθειμένα σημεία έχουν καλυφθεί επαρκώς Υπενθυμίζει την ανάγκη ανανέωσης, όταν η απόχρωση σταδιακά ξεθωριάζει λόγω ιδρώτα ή νερού. Η σύνθεσή τους βασίζεται σε φυσικό αντηλιακό φίλτρο που προσφέρει άμεση προστασία μόλις το εφαρμόσεις και αντανακλά την ακτινοβολία, που είναι πολύ σημαντικό σε συνθήκες έντονης έκθεσης (θάλασσα, χιόνι, μεγάλο υψόμετρο).