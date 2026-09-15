Το skincare ritual που κάνει την επιστροφή στην καθημερινότητα λίγο πιο όμορφη

Τα post-vacation blues δεν είναι ένα hype των σόσιαλ. Όταν γυρνάμε στην καθημερινότητα και τη δουλειά μετά από ένα ανέμελο καλοκαίρι, υπάρχει όντως μια μικρή δόση μελαγχολίας.

Θα πείτε εντάξει… c’ est la vie αλλά αν μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση λίγο πιο χαρούμενη, γιατί να μην προσπαθήσουμε; Και πιστέψτε μας, λίγη παραπάνω φροντίδα στο εαυτό μας και το δέρμα μας είναι ακριβώς αυτή η μικρή τονωτική “ένεση” χαράς που θα απαλύνει τη νοσταλγία μας για το νησί και το χωριό.

To ιδανικό beauty τελετουργικό για το τέλειο comeback

Φτιάξε ένα private face spa για σένα και μόνο για σένα. Άναψε ρεσό, πάρε τις λευκές καθαρές σου πετσέτες, φτιάξε και το αγαπημένο σου matcha και ξεκίνα την αυτοφροντίδα σου.

First things first οπότε πλένεις το πρόσωπό σου και το σκουπίζεις απαλά με ταμποναριστές κινήσεις. Επιλέγεις κρύο νερό που αναζωογονεί το δέρμα και δεν θα το αφυδατώσει.

Συνεχίζεις με τον αγαπημένο σου ορό προσώπου από τη FREZYDERM: Face Serum Niacinamide 10% επειδή μετά τις διακοπές και την έκθεση στον ήλιο, το δέρμα σου πιθανότατα απέκτησε λίγες κηλίδες, σουβενίρ του καλοκαιριού. Η υπερ-προηγμένη φόρμουλα με 10% καθαρή Νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της, ξέρεις πως θα κάνει τη φωτεινότητα να επιστρέψει στο πρόσωπό σου. Και μάλιστα με θεαματική διαφορά, αφού αξιολόγηση δερματολόγου έδειξε πως το μέγεθος των κηλίδων μειώνεται κατά 50% και η έντασή τους κατά 37%*. Και το καλύτερο; Δεν θα μειώσει μόνο τις κηλίδες αλλά και τις ρυτίδες, επαναφέροντας το ανάγλυφο του προσώπου σου και επιπλέον θα ενυδατώσει την επιδερμίδα σου που κάπως αφυδατώθηκε το καλοκαίρι. Η δροσερή λεπτόρρευστη υφή του ορού θα απορροφηθεί αμέσως από το δέρμα σου, για να περάσεις στο επόμενο βήμα.

Spa χωρίς ενυδάτωση δεν γίνεται οπότε τώρα αφήνεσαι στην πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη της Moisturizing Plus , επίσης από τη FREZYDERM. Γιατί ξέρεις καλά ότι δεν είναι μια απλή ενυδατική κρέμα. Οι 3 τύποι υαλουρονικού που πρωταγωνιστούν στη σύνθεσή της διαπερνούν το δέρμα φτάνοντας και στα 3 επίπεδά του. Έτσι, έχεις εντατική και σε βάθος ενυδάτωση και αισθητά πιο ελαστική επιδερμίδα που σφύζει από νεανική ζωντάνια. Την ίδια στιγμή, τα τετραπεπτίδια που περιέχει η κρέμα, αυξάνουν τη σύνθεση κολλαγόνου κατά 112%**, για δέρμα με συνοχή και ένα plumping effect σαν αυτά που βλέπεις στα σόσιαλ και αναρωτιέσαι πώς θα αποκτήσεις (να πώς!). Μία ακόμα πολύ χαρακτηριστική δράση της κρέμας είναι η αντιοξείδωση που προσφέρει χάρη στα φυσικά αντιοξειδωτικά της. Τι σχέση έχουν αυτά με το τελετουργικό μετά τις διακοπές, θα αναρωτηθείς αλλά… θυμήσου πως ο ήλιος του καλοκαιριού αυξάνει τις ελεύθερες ρίζες που συνδέονται με τη γήρανση οπότε τώρα είναι η ώρα να τις καταπολεμήσεις. Απλώνεις φυσικά τη Moisturizing Plus και στον λαιμό που χρειάζεται επίσης δυναμική ενυδάτωση , πάντα με ανοδικές κινήσεις.

Μην κλείσεις το τελετουργικό σου χωρίς ένα μάντρα. Δεν χρειάζεται κάτι εμπνευσμένο ή βαθυστόχαστο, αρκεί ένα «με αγαπάω, με προσέχω, με φροντίζω» που θα γίνει μότο σου για όλη τη σεζόν.



Η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν χρειάζεται να γίνει απότομα. Κρατάμε την ανεμελιά και τις στιγμές χαλάρωσης, αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας και τότε η επιστροφή στους γνώριμους ρυθμούς της πόλης θα είναι πιο εύκολη.

*Αξιολόγηση Active Ingredient P.S. – Technical Data.

**Active Ingredients – Technical data.