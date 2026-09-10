Raw Shape: Η νέα συλλογή haircuts του Σταμάτη Καραΐσκου

Επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη έννοια της ομορφιάς μέσα από τη φυσικότητα, την αυθεντικότητα και την ελευθερία της προσωπικής έκφρασης.

Η νέα συλλογή haircuts “Raw Shape” του Σταμάτη Καραΐσκου επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη έννοια της ομορφιάς μέσα από τη φυσικότητα, την αυθεντικότητα και την ελευθερία της προσωπικής έκφρασης. Εμπνευσμένη από τη γυναίκα του σήμερα, που είναι δυναμική, ανεξάρτητη και ουσιαστικά απελευθερωμένη από την ανάγκη της επιτήδευσης, η συλλογή αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού σχήματος των μαλλιών. Εδώ, η ομορφιά δεν προκύπτει από το styling, αλλά από την ίδια τη δομή, την κίνηση και την προσωπικότητα. Κάθε κούρεμα σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί αβίαστα στην καθημερινότητα, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου.

Τα looks κινούνται σε μια raw και ανεπιτήδευτη αισθητική, όπου το haircut γίνεται το βασικό εργαλείο έκφρασης. Οι γραμμές είναι καθαρές αλλά μαλακές, ενώ οι υφές επιτρέπουν στα μαλλιά να κινούνται φυσικά και να αποκτούν χαρακτήρα μέσα από τη δική τους συμπεριφορά. Τα μαλλιά δεν «κατασκευάζονται» απλώς υπάρχουν, με μια αβίαστη ροή που αποπνέει αυτοπεποίθηση, αμεσότητα και σύγχρονη κομψότητα.

Η γυναίκα αυτής της συλλογής δεν προσπαθεί να γίνει κάτι. Είναι ήδη. Κινείται, εκφράζεται και προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της ημέρας χωρίς να αλλοιώνει τον εαυτό της. Η αισθητική της συλλογής ισορροπεί ανάμεσα στη μόδα και τη λειτουργικότητα, δημιουργώντας looks που παραμένουν εξίσου δυνατά τόσο στο φυσικό φως όσο και στην πραγματική καθημερινότητα.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που συνδυάζει τη fashion αισθητική με μια πιο ειλικρινή αντίληψη για τα μαλλιά, όπου το αποτέλεσμα δεν αποτελεί κατασκευή αλλά εξέλιξη της φυσικής ταυτότητας. Μια συλλογή που δεν επιβάλλεται - απλώς αποκαλύπτεται.

Sandu Hair: Ακτή Κουντουριώτου & Ουίλσωνος 29,Τ.Κ. 185 34, Καστέλλα Πειραιάς