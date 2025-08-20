Sundae Blush: Το νέο viral makeup trend του TikTok χαρίζει τη δροσιά του παγωτού στο πρόσωπο

Εντυπωσιακό κι απόλυτα φρέσκο και δροσερό

Αν υπάρχει ένα μέρος που γεννιούνται συνεχώς νέα beauty trends, αυτό είναι σίγουρα το TikTok. Μετά το latte makeup και το cold girl look, το feed μας πλημμυρίζει πλέον από το Sundae Blush - μια τεχνική εφαρμογής ρουζ που υπόσχεται φυσικότητα, ζωντάνια και λαμπερό φινίρισμα.



Sundae Blush

Παρά το όνομά του, το τελικό αποτέλεσμα δεν θυμίζει παγωτό… αλλά η τεχνική εφαρμογής το κάνει. Το trend ονομάστηκε έτσι επειδή το ρουζ εφαρμόζεται σε σχήμα που παραπέμπει σε χωνάκι παγωτού στο πρόσωπο. Αφού σχεδιαστεί αυτό το σχήμα, γίνεται απαλή ανάμειξη ώστε το χρώμα να δένει αρμονικά με τη βάση του μακιγιάζ. Το αποτέλεσμα μιμείται τη ροδαλή, φυσική λάμψη που αποκτά το πρόσωπο μετά από λίγη ώρα στον ήλιο.