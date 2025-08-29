Πώς να εφαρμόζεις το concealer σου, σαν επαγγελματίας makeup artist

Υπάρχει σίγουρα στο makeup bag σου, αλλά είσαι σίγουρη ότι το χρησιμοποιείς σωστά;

Το concealer είναι o σύμμαχός μας για να δώσουμε στο πρόσωπό μας μια ξεκούραστη και ομοιόμορφη εμφάνιση. Βοηθά στο καμουφλάρισμα των μαύρων κύκλων, της ερυθρότητας, των δυσχρωμιών και των μικρών ατελειών που το foundation από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει. Μέσα σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα, μπορούμε να φωτίσουμε τα βλέμμα μας, να κρύψουμε τα σημάδια κούρασης και να εξομαλύνουμε την επιδερμίδα μας, δημιουργώντας την τέλεια βάση για το υπόλοιπο μακιγιάζ μας. Το μυστικό, όμως, δεν κρύβεται μόνο στο προϊόν το οποίο θα επενδύσουμε, αλλά κυρίως στον τρόπο εφαρμογής του.

Επιλέγουμε τη σωστή απόχρωση

Για τους μαύρους κύκλους: Επιλέγουμε concealer σε έναν τόνο πιο ανοιχτό από το foundation μας, ώστε να φωτίσει την περιοχή κάτω από τα μάτια.

Για κοκκινίλες ή σπυράκια: Χρειαζόμαστε ένα concealer στην ίδια απόχρωση με τη βάση μας, ώστε να καλύψει χωρίς να τονίσει την ατέλεια.

Για έντονες δυσχρωμίες: Μπορούμενα χρησιμοποιήσουμε color correctors (ροδακινί, πράσινο, κίτρινο) πριν το concealer για πιο φυσικό αποτέλεσμα.

IG @chloelecareux

Προετοιμάζουμε την περιοχή

Η ενυδάτωση είναι απολύτως απαραίτητη. Εφαρμόζουμε πρώτα μια ελαφριά ενυδατική κρέμα ματιών και την αφήνουμε να απορροφηθεί. Έτσι, το concealer δεν θα «σπάσει», τονίζοντας τις λεπτές γραμμές.

Η σωστή εφαρμογή

Κάτω από τα μάτια: Οι makeup artists προτείνουν να εφαρμόζεται το concealer αποκλειστικά εκεί που υπάρχει το «πρόβλημα» και όχι σε όλη την περιοχή κάτω από τα μάτια, όπως παλαιότερα. Έτσι λοιπόν, εστιάζομαι στην εσωτερική γωνία του ματιού όπου συνήθως είναι και πιο σκούρα και έπειτα, στην εξωτερική για να χαρίσουμε ένα πιο ανορθωμένο εφέ στο βλέμμα μας.

Σε σπυράκια: Εφαρμόζουμε μια μικρή ποσότητα με πινέλο ή μπατονέτα ακριβώς πάνω στο σπυράκι και σβήνουμε ταμποναριστά τις άκρες.

Σε κοκκινίλες γύρω από τη μύτη: Δουλεύουμε με λεπτές στρώσεις και πιέζουμε το προϊόν ελαφρά με σφουγγαράκι, ώστε να «δέσει» με το foundation.