Το τέλειο ρουζ υπάρχει: Πώς θα το βρεις

Το ρουζ πρέπει να εναρμονίζεται με το χρώμα της επιδερμίδας σου, αλλά σημαντικό ρόλο κατέχουν επίσης η υφή και το φινίρισμα του προϊόντος που θα επιλέξεις

Το ρουζ είναι ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ κάθε γυναίκας, καθώς μπορεί να μεταμορφώσει το πρόσωπό μας μέσα σε δευτερόλεπτα. Χαρίζει χρώμα υγείας, ζωντάνια και μια αίσθηση φρεσκάδας που καμία άλλη πινελιά μακιγιάζ δεν μπορεί να καταφέρει με τον ίδιο τρόπο. Το μυστικό; Η σωστή επιλογή.

Η απόχρωση

Ο πρώτος κανόνας είναι να εναρμονίσουμε το ρουζ με τον φυσικό τόνο της επιδερμίδας μας.

Ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες: Δείχνουμε την προτίμησή μας στις απαλές ροζ και ροδακινί αποχρώσεις. Δίνουν φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να «βαραίνουν» το πρόσωπο.

Μεσαίοι τόνοι δέρματος: Οι κοραλλί και ροζ-φούξια επιλογές φωτίζουν το δέρμα με τον πιο κομψό τρόπο.

Σταρένιες & σκούρες επιδερμίδες: Τα κεραμιδί, βουργουνδί και δαμασκηνί ρουζ αγκαλιάζουν τη ζεστασιά του δέρματος και αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά.

IG @anouchkagauthier





Η υφή

Η επιλογή δεν έχει να κάνει μόνο με το χρώμα. Η υφή του ρουζ μπορεί να αλλάξει εντελώς το τελικό makeup look.

Κρεμώδες ρουζ: Ιδανικό για φυσικό, dewy αποτέλεσμα. Ενσωματώνεται τέλεια στην επιδερμίδα και είναι ιδανικό για ξηρές ή κανονικές επιδερμίδες.

Ρουζ σε μορφή πούδρας: Δίνει πιο σταθερό, ματ φινίρισμα και ταιριάζει εξαιρετικά σε λιπαρές επιδερμίδες, προσφέροντας περισσότερη διάρκεια.

Υγρά & σε μορφή stick ρουζ: Σύγχρονες επιλογές που συνδυάζουν ευκολία εφαρμογής με φυσικό αποτέλεσμα – ιδανικές για γρήγορο φρεσκάρισμα on-the-go.



IG @anouchkagauthier

Το φινίρισμα

Ματ: Διακριτικό, κομψό και διαχρονικό. Ταιριάζει σε όλα τα σχήματα προσώπου.

Σατινέ: Προσφέρει μια υγιή λάμψη, σαν να έχουμε επιστρέψει μόλις από διακοπές.

Shimmery: «Δουλεύει» και ως highlighter, είναι μια τέλεια επιλογή για τις βραδινές μας εμφανίσεις.