Shadow blushing: Η updated τεχνική εφαρμογής ρουζ που χαρίζει φυσική sculpted όψη στο πρόσωπο

Μια τεχνική μακιγιάζ που προσφέρει ένα άμεσο lifted εφέ

Στον κόσμο της ομορφιάς, οι νέες τάσεις που αναδεικνύονται κάθε σεζόν ανανεώνουν την εικόνα μας και δίνουν φρέσκια «πνοή» στη ρουτίνα του μακιγιάζ μας. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνικές που έχει τραβήξει την προσοχή των makeup lovers στο διαδίκτυο τώρα είναι το Shadow blushing. Πρόκειται για έναν τρόπο εφαρμογής του ρουζ που συνδυάζει το χρώμα με τη σκίαση για πιο τρισδιάστατο, αέρινο αποτέλεσμα.

Shadow blushing

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην τοποθέτηση του ρουζ με τρόπο που να «μιμείται» το contouring, αλλά χωρίς σκληρές γραμμές. Αντί να περιορίζεται στα μήλα του προσώπου, το ρουζ τοποθετείται πιο στρατηγικά, σε σημεία που θα έπεφτε φυσικά η σκιά, δημιουργώντας ένα διακριτικό sculpted αποτέλεσμα. Ουσιαστικά, το ρουζ λειτουργεί και ως σκιά, δίνοντας βάθος και δομή, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το φρέσκο, ροδαλό εφέ που αγαπάμε.



Οι κρεμώδεις υφές ρουζ είναι οι πιο ιδανικές, καθώς σβήνουν εύκολα και «αγκαλιάζουν» το δέρμα, προσφέροντας πιο φυσικό αποτέλεσμα. Στις αποχρώσεις, είναι καλό να δείξουμε την προτίμησή μας στις ροδακινί ή soft pink αν έχουμε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, στις dusty rose ή κοραλί για αν το δέρμα μας ανήκει στους μεσαίους τόνους ή στις berry και terracotta αν έχουμε πιο σκούρα ή σταρένια επιδερμίδα.

Αντί να τοποθετήσουμε το ρουζ στα μήλα, όπως συνηθίζεται, το εφαρμόζουμε πιο ψηλά και ελαφρώς έξω, ακριβώς στο σημείο που ξεκινά το κόκαλο του ζυγωματικού. Με ένα πινέλο ή σφουγγαράκι, τραβάμε το χρώμα λοξά προς τους κροτάφους. Αποφεύγουμε να χαμογελάμε κατά την εφαρμογή, γιατί έτσι το προϊόν «κατεβαίνει» πιο χαμηλά όταν το πρόσωπο χαλαρώνει. Το blending είναι το μυστικό αυτής της τεχνικής. Με κυκλικές κινήσεις, σβήνουμε τα όρια ώστε να φαίνεται σαν φυσική σκιά και όχι σαν λωρίδα χρώματος.

