Οι καλύτερες μάσκαρα με γκλίτερ για βλέμμα που καθηλώνει

Το μυστικό όπλο στο νεσεσέρ σου που θα απογειώσει το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο μακιγιάζ σου

Οι μάσκαρα με γκλίτερ έχουν περάσει επίσημα από το backstage των fashion shows στα social media, κατακτώντας το TikTok και το Instagram μέσα από αμέτρητα viral looks. Λαμπερές, παιχνιδιάρικες και απρόσμενα ευέλικτες, μεταμορφώνουν το βλέμμα με μία μόνο κίνηση, αποδεικνύοντας πως το γκλίτερ δεν χρειάζεται πλέον να περιορίζεται στα βλέφαρα. Από διακριτικές, φωτεινές αντανακλάσεις μέχρι πιο τολμηρά, statement αποτελέσματα, οι μάσκαρα με γκλίτερ προσθέτουν διάσταση και φως στις βλεφαρίδες, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική.

Ακριβώς γι’ αυτό αποτελούν την ιδανική προσθήκη στο γιορτινό μακιγιάζ. Είτε πρόκειται για ένα minimal beauty look που χρειάζεται ένα twist, είτε για ένα πλήρως glam makeup, η μάσκαρα με γκλίτερ λειτουργεί ως το απόλυτο finishing touch, αναβαθμίζοντας το μακιγιάζ με έναν σύγχρονο, fashion-forward τρόπο.

Για ένα διακριτικό, φωτεινό look, εφάρμοσέ τη μόνο στις άκρες των βλεφαρίδων ή πάνω από μια κλασική μαύρη μάσκαρα. Αν θέλεις κάτι πιο τολμηρό, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις μόνη της σε καθαρές βλεφαρίδες και να την συνδυάσεις με nude μακιγιάζ και glossy χείλη. Εναλλακτικά, για ένα full glam look, πέρασέ την στις εξωτερικές γωνίες των ματιών για να δώσεις έξτρα λάμψη στα smokey eyes σου.

Οι καλύτερες μάσκαρα με γκλίτερ

Big Lash Stardaze Glitter Mascara Topper, Makeup Revolution-Απόκτησέ την εδώ

Lash Sensational Sky High Mascara στην απόχρωση Space Diamond, Maybelline-Απόκτησέ την εδώ

Lash Booster, Radiant Professional-Απόκτησέ την εδώ

Lash Sensational Sky High Mascara στην απόχρωση Rosegold Glitz, Maybelline-Απόκτησέ την εδώ