Μήπως έχει έρθει η ώρα να ψαχουλέψουμε στις συλλογές καλλυντικών των μαμάδων μας;

Αν οι ιστορικοί της μόδας του μέλλοντος κοιτάξουν πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 2020, πιθανότατα θα περιγράψουν την εποχή με λέξεις όπως «κλασική» και «συγκρατημένη», καθώς οι Clean Girl και Old Money αισθητικές κυριάρχησαν, σαν μια φυσική αντίδραση στην υπερβολή και τη λάμψη των late ‘00s και early 2010s. Όως γνωρίζει κάθε λάτρης της μόδας, όμως, το εκκρεμές πάντα επιστρέφει στην άλλη πλευρά.

Φέτος, όλα δείχνουν πως είμαστε έτοιμοι να «παίξουμε» ξανά με την ομορφιά. Η απόδειξη; Η νέα it τάση μακιγιάζ του 2026, το παγωμένο, ιριδίζον makeup των ‘90s και των early 2000s, το οποίο επιστρέφει πιο φρέσκο, πιο σύγχρονο και πιο επίκαιρο από ποτέ.

Τάση μακιγιάζ 2026: Το comeback του frosted makeup

Αν και η επιστροφή στον μαξιμαλισμό «σιγοβράζει» εδώ και καιρό, το Pinterest Predicts 2026 ουσιαστικά επιβεβαίωσε το τέλος της Old Money εποχής. Δίπλα στο gummy bear aesthetic, το 80s luxury και τα maximalist accessories, οι αναζητήσεις για frosted makeup έχουν εκτοξευτεί κατά 150%. Στη λίστα των τάσεων εμφανίζονται επίσης όροι όπως avant garde makeup editorial και opalescent, ενισχύοντας τις φήμες περί επιστροφής του «παγωμένου μακιγιάζ».

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η τάση;

Όταν μιλάμε για frosted makeup, οι περισσότεροι φαντάζονται παγωμένα μπλε ή ασημένια χρώματα. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που κάνει ένα προϊόν «frosted» είναι το διάφανο, ψυχρό, ιριδίζον φινίρισμα που αιχμαλωτίζει το φως. Εδώ δεν μιλάμε για χοντρό '80s glitter, αλλά για προϊόντα με εκλεπτυσμένη, φωτεινή λάμψη, όπως ιριδίζουσες σκιές και highlighters.

Το frosty φινίρισμα δεν ανήκει όμως μόνο στα ζυγωματικά και τα βλέφαρα. Τα χείλη που βάφονται με κραγιόν με «παγωμένο» φινίρισμα είναι εξίσου εντυπωσιακά, ειδικά όταν συνδυάζονται με λευκή ματ σκιά ή διακριτική λάμψη στο κινητό βλέφαρο.

Frosted Makeup 2.0

Μπορεί να ακούγεται οξύμωρο, αλλά τα frosted lids μπορούν να συνυπάρξουν με το no-makeup makeup. Ασημί βλέφαρα, glossy nude χείλη, ροδαλά μάγουλα και καθόλου eyeliner αποδεικνύουν ότι η λάμψη μπορεί να είναι και κομψή, εκτός από εντυπωσιακή. Η Hailey Bieber, η βασίλισσα της glazed αισθητικής, το απείδειξε άλλωστε, πετυχαίνοντας ένα frosted και ταυτόχρονα minimal makeup look: Απαλή, σχεδόν «υγρή» λάμψη στα μάτια και ροδακινί-ροζ τόνοι στα ζυγωματικά και τα χείλη είναι η συνταγή για ένα καλά ενημερωμένο και ταυτόχρονα διακριτικό frosted look, που αν και εμπνέεται από το παρελθόν, δείχνει απόλυτα φρέσκο και σύγχρονο.