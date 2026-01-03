Το χρώμα που θα αντικαταστήσει το μπορντό φέτος σύμφωνα με τις προβλέψεις του Pinterest

Το Pinterest Predicts αποκάλυψε πριν μερικές μέρες 21 τάσεις για το 2026, όπως κάνει άλλωστε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, με το μοντέλο πρόβλεψης που διαθέτει να είναι μάλιστα 88% ακριβές. Ανάμεσα τους ξεχώρισε ένα χρώμα, το οποίο λέγεται ότι θα γίνει η νέα εμμονή στον fashion και beauty κόσμο.

Το it χρώμα του 2026, το οποίο φημολογείται ότι θα εκθρονίσει το μπορντό αλλά και το καφέ από την κορυφή της λίστας των τάσεων, πιστεύεται ότι θα είναι το cool blue, ένα ψυχρό και καθαρό μπλε, που δείχνει σοφιστικέ και ταυτόχρονα μοντέρνο. Η συγκεκριμένη «παγωμένη» απόχρωση αναμένεται πως θα κυριαρχήσει τόσο στη μόδα, όσο και στην ομορφιά με τις αναζητήσεις για «glacier aesthetic» να έχουν αυξηθεί κατά 35%, οι αναζητήσεις για «frosted makeup» κατά 150% και οι αναζητήσεις για το χρώμα «icy blue» κατά 50%.

Πώς να υιοθετήσεις την it τάση ομορφιάς του 2026

Ο πιο εύκολος τρόπος να υιοθετήσεις την τάση είναι μέσω του μανικιούρ σου. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε baby, dusty ή icy blue ανάλογα με το πόσο ψυχρή θέλεις να είναι η απόχρωση και να δοκιμάσεις είτε ένα μονόχρωμο nail look, είτε ένα γαλλικό με μπλε άκρη αντί για λευκή. Για ένα ακόμα πιο «παγωμένο» αποτέλεσμα, δοκίμασε chrome ή glazed εφέ ή διάνθισε το μανικιούρ σου με λευκές, glitter ή ασημί λεπτομέρειες, όπως γραμμές ή dots.

Όσον αφορά το μακιγιάζ τώρα, για ένα καθημερινό look, μπορείς να εφαρμόσεις μια ice blue σκιά στο κινητό βλέφαρο ή στην εσωτερική γωνία των ματιών, ενώ για ένα πιο βραδινό look να δοκιμάσεις ένα smokey eye blue σε γκρι ή ασημί αποχρώσεις. Αν τώρα θέλεις να είσαι λίγο πιο extra, χρησιμοποίησε ένα eyeliner σε navy ή μπλε ηλεκτρίκ χρώμα ή μια μπλε ή navy mascara -λεπτομέρειες που θα κάνουν το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πιο fashion-forward.

Η βάση του προσώπου καλό είναι να παραμείνει ουδέτερη και φωτεινή, με λίγο highlighter σε ψυχρό τόνο (λευκό-ασημί) ψηλά στα ζυγωματικά. Στα χείλη, επίλεξε ένα nude κραγιόν ή gloss με ροζ ή mauve υποτόνους για να διατηρήσεις την ισορροπία στο look, ενώ για ένα πιο τολμηρό αποτέλεσμα προτίμησε ένα ψυχρό κόκκινο ή berry lipstick.