Τα makeup tips που θα κάνουν τη μύτη σου να δείχνει πιο μικρή κι αδύνατη

Πώς μπορείς να μικρύνεις τη μύτη σου φυσικά; Δεν μπορείς. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη δομή των οστών ή των χόνδρων χωρίς ιατρική παρέμβαση. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε -και μάλιστα με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα- είναι να βελτιώσουμε την εικόνα της. Η σωστή τεχνική μακιγιάζ μπορεί να αλλάξει εντυπωσιακά τις αναλογίες του προσώπου και να κάνει τη μύτη να δείχνει πιο λεπτή, πιο ίσια και πιο αρμονική- χωρίς καμία απολύτως επεμβατική μέθοδο. Δες παρακάτω τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις:

Πώς να μικρύνω τη μύτη μου φυσικά

Contouring: Το βασικότερο βήμα

Το contour είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να μικρύνεις οπτικά τη μύτη σου. Χρησιμοποίησε ένα ψυχρό bronzer, 1–2 τόνους πιο σκούρο από την επιδερμίδα σου, και σχεδίασε δύο λεπτές, ευθείες γραμμές στα πλαϊνά της μύτης, ξεκινώντας από το ύψος των φρυδιών προς τα κάτω. Όσο πιο κοντά είναι οι γραμμές μεταξύ τους, τόσο πιο λεπτή θα δείχνει η μύτη. Έπειτα, χρησιμοποιώντας έναν σπόγγο μακιγιάζ ή ένα λεπτό πινέλο, σβήσε καλά τις γραμμές αυτές έτσι ώστε να «σμιλεύσεις» τη μύτη σου, χωρίς το αποτέλεσμα να φαίνεται «ζωγραφισμένο».

Αν τώρα θέλεις να κάνεις τη μύτη σου να δείχνει πιο κοντή ή πιο λεπτή στο τελείωμα, μπορείς να τοποθετήσεις λίγο contour και κάτω από την άκρη της. Αυτό δημιουργεί οπτικά την αίσθηση ότι η μύτη «τελειώνει» πιο ψηλά και φαίνεται πιο κομψή και ισορροπημένη.

Highlight στο κέντρο για εφέ λεπτύνσης

Εφάρμοσε λίγο ανοιχτόχρωμο concealer ή highlighter στο κέντρο της μύτης για να δημιουργήσεις την ψευδαίσθηση του βάθους και της συμμετρίας. Το φως τραβάει το βλέμμα στο κέντρο, κάνοντας τα πλαϊνά να «υποχωρούν» οπτικά. Προσοχή όμως: η γραμμή πρέπει να είναι πολύ λεπτή και διακριτική, γιατί διαφορετικά θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Όσο πιο έντονη η γραμμή, τόσο πιο μεγάλη θα δείχνει η μύτη.

Τόνισε τα μάτια ή τα χείλη σου για να αποσπάσεις την προσοχή

Ένα ακόμα έξυπνο trick για να κάνεις τη μύτη σου να δείχνει πιο μικρή είναι να μεταφέρεις την προσοχή αλλού, υιοθετώντας ένα smokey eye look ή φορώντας ένα statement κραγιόν, τα οποία θα τραβήξουν το βλέμμα μακριά από το κέντρο του προσώπου. Όσο πιο έντονο είναι το υπόλοιπο μακιγιάζ, τόσο λιγότερο «πρωταγωνιστικό» ρόλο παίζει η μύτη στη συνολική εικόνα.