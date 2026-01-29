Τα beauty looks που ξεχώρισαν στο catwalk

Η Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού δεν είναι απλώς ένα μεγάλο γεγονός για τις fashion addicts. Είναι το θερμόμετρο που μετράει τις πιο τολμηρές, αισθητικά πρωτοποριακές τάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη σεζόν. Από τις πασαρέλες μέχρι τα backstage looks, η υψηλή ραπτική μεταφέρει το μήνυμα ότι η ομορφιά δεν είναι πια απλώς συμπλήρωμα στο στιλ, αλλά μια μορφή τέχνης από μόνη της. Από το λαμπερό δέρμα που μοιάζει να έχει φιληθεί από τον ήλιο, τα glossy-φινιρίσματα στα χείλη και τα χτενίσματα με αρχιτεκτονική δομή που μοιάζουν με μικρά έργα γλυπτικής, ακολουθούν τα beauty looks που ξεχώρισαν στο catwalk κατά τη διάρκεια της Haute Couture Week SS26:

Haute Couture Week SS26: Τα πιο ενδιαφέροντα beauty looks στο catwalk

Luminous Skin

Για το show του οίκου Schiaparelli, η lead makeup artist Pat McGrath χάρισε στα μοντέλα λαμπερή, σχεδόν γυάλινη επιδερμίδα, ενώ τόνισε το βλέμμα τους με taupe σκιές και τα χείλη τους με nude κραγιόν.

Το look ολοκληρώθηκε από τον lead artist Guido Palau, ο οποίος δημιούργησε αρχιτεκτονικά sleek updos με εξίσου λαμπερό φινίρισμα.

Blossoming Hair

Ο Δημιουργικός Διευθυντής και Διευθυντής του Εικόνας του Μακιγιάζ Dior, Peter Philips, έκανε την επιδερμίδα των μοντέλων να λάμπει σαν να έχει καλυφθεί με δροσοσταλίδες λουλουδιών. Τα φρύδια τους ήταν φυσικά, τα μάτια «γυμνά» και τα χείλη τους ελαφρώς ροδαλά.

Ο lead hairstylist Guido Palau από την άλλη δημιούργησε slicked-back hair looks και chignons, τα οποία διακοσμήθηκαν με τα ανθισμένα headpieces με την υπογραφή του Stephen Jones. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα μοντέλα περπάτησαν στο catwalk φορώντας πολύ μακριές, ροζ clip-in αφέλειες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους.

Natural Textured Hair

Ο οίκος Chanel έμεινε πιστός στο στιλ που τον χαρακτηρίζει με τα μοντέλα του να περπατούν στο σουρεαλιστικό ροζ δάσος του νέου Δημιουργικού Διευθυντή, Matthieu Blazy, έχοντας υιοθετήσει ένα «you but better» beauty look, το οποίο χαρακτηριζόταν από μίνιμαλ μακιγιάζ με ροδαλά μάγουλα και nude χείλη.

Courtesy of Chanel

Όσον αφορά τα μαλλιά τώρα, η φυσική υφή ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με μια μεγάλη ποικιλία hairstyles να παρελαύνει στο catwalk, ανάμεσά τους ανέμελοι κυματισμοί, sleek buns και γεωμετρικά curly bobs. Το show έκλεισε η μούσα του Blazy, Bhacitha Mandava, με ένα εντυπωσιακό look σε off white απόχρωση, το οποίο συμπληρώθηκε από ένα scrunchie με φτερά.

The Return of the '00s Poofs

Το show του οίκου Elie Saab προμηνύει την επιστροφή των poofs που όλες οι γυναίκες υιοθετούσαμε τη δεκαετία του 2000, μαζεύοντας πίσω τη φράντζα μας και σπρώχνοντάς την ελαφρώς προς τα μπροστά πριν τη στερεώσουμε με ένα τσιμπιδάκι. Το beauty look ολοκληρώθηκε με ένα φυσικό μακιγιάζ, στο οποίο κυριαρχούσαν οι κοραλί αποχρώσεις τόσο στα ζυγωματικά, όσο και στα χείλη.

Sleek Low Ponytails

Η αλάβαστρινη επιδερμίδα, το διακριτικό shimmer στα μάτια και τα glossy sleek low ponytails ήταν τα βασικά στοιχεία του beauty look των μοντέλων στο show του οίκου Giorgio Armani Privé, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά πως η κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες.