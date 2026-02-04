Αυτά είναι τα καλύτερα primer προσώπου για μετά τα 50

Θολώνουν τις ρυτίδες και πάνε το μακιγιάζ σου στο επόμενο επίπεδο

Αν και πρόκειται για ένα από τα πιο παραγκωνισμένα προϊόντα μακιγιάζ, στην πραγματικότητα το primer προσώπου είναι ένα πολυεργαλείο στο νεσεσέρ σου. Εκτός από το ότι βοηθά το μακιγιάζ να είναι σταθερό και να έχει διάρκεια, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα φίλτρο “soft-focus” που λειαίνει την όψη της επιδερμίδας, μειώνει την εμφάνιση των πόρων και απαλύνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, δημιουργώντας έναν αψεγάδιαστο καμβά.

Από οικονομικές drugstore επιλογές μέχρι cult-favourite προϊόντα που οι makeup artists έχουν πάντα στα kits τους, ιδού τα primer προσώπου που αξίζει να δοκιμάσεις αν είσαι άνω των 50 ή αν απλά θέλεις να πετύχεις ένα πιο λείο, απαλλαγμένο από τραχύτητα αποτέλεσμα:

5 primer προσώπου με blurring ιδιότητες

Touche Éclat Blur Primer, Yves Saint Laurent-Απόκτησέ το εδώ

Το Touche Éclat Blur Primer παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ, ενώ παράλληλα χαρίζει λάμψη στο πρόσωπο και λεία, ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα.

SOS Primer Peach, Clarins-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το primer προσώπου επανορθώνει άμεσα, φωτίζει και αναζωογονεί την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα θολώνει τις ατέλειες για μια πιο όμορφη και λεία όψη.

Secure the Blur Primer, OneSize-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η ενυδατική φόρμουλα σταθεροποιεί το μακιγιάζ και θολώνει τους πόρους, ενώ παράλληλα βοηθά το μέικ απ να προσκολληθεί στο δέρμα, για τέλειο κράτημα έως και 12 ώρες.

Synchro Skin Soft Blurring Primer, Shiseido-Απόκτησέ το εδώ

Μετά την εφαρμογή του Synchro Skin Soft Blurring Primer, οι πόροι είναι σχεδόν αόρατοι και το μακιγιάζ παραένει τέλειο για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίς να γυαλίζει.

Pure Canvas Primer Blurring, Laura Mercier-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το primer προσώπου βοηθά το μακιγιάζ να παραμείνει αψεγάδιαστο και φρέσκο έως και 16 ώρες, μειώνει ορατά την εμφάνιση των πόρων και βελτιώνει την υφή του δέρματος άμεσα και με διάρκεια.