A-Beauty: Η νέα τάση που απειλεί το K-Beauty κι έχει κατακλύσει τα social media

Κάντε στην άκρη Κορεάτισσες! Η νέα τάση στον κόσμο της ομορφιάς αντλεί έμπνευση από τα arabic girls

Για πάνω από μία δεκαετία, το K-Beauty υπήρξε το απόλυτο σημείο αναφοράς στον κόσμο της ομορφιάς. Από τις ρουτίνες των 10 βημάτων μέχρι την εμμονή με το «glass skin», η κορεάτικη φιλοσοφία skincare επαναπροσδιόρισε τον τρόπο που φροντίζουμε το δέρμα μας. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε παγκόσμια τάση, η βιομηχανία της ομορφιάς εξελίσσεται. Ποια είναι λοιπόν η νέα τάση που έχει έρθει στο προσκήνιο, κατακλύζοντας τα social media; Το A-Beauty.

Τι είναι το A-Beauty;

Το A-beauty ή αλλιώς Arabic Beauty αντλεί έμπνευση από τη Μέση Ανατολή, όπου η ομορφιά δεν υπήρξε ποτέ «ουδέτερη». Είναι τολμηρή, αισθησιακή και βαθιά συνδεδεμένη με την παράδοση. Έντονo βλέμμα, περίγραμμα ματιών με kohl pencil, πλούσιες υφές, αρώματα με oud, κεχριμπάρι και μπαχαρικά, skincare που βασίζεται σε φυσικά συστατικά, όπως το ροδόνερο και το argan: Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ρουτίνας ομορφιάς των arabic girls.

Σε αντίθεση με το K-Beauty, που επιδιώκει να «μην φαίνεται» το μακιγιάζ, το Arabic Beauty το αγκαλιάζει. Το βλέμμα είναι πρωταγωνιστής: smoky σκιές, eyeliner που θυμίζει τελετουργία, φρύδια καλοσχηματισμένα. Η επιδερμίδα δεν χρειάζεται να μοιάζει άψογη ή διάφανη -χρειάζεται να δείχνει υγιής, φωτεινή και ζωντανή.

Γιατί το A-Beauty κερδίζει έδαφος τώρα;

Η άνοδος του Arabic Beauty δεν είναι τυχαία. Αντανακλά μια γενικότερη στροφή προς τη διαφορετικότητα, την πολιτισμική υπερηφάνεια και την αυθεντικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι beauty fanatics βαρέθηκαν με τις ομοιόμορφες τάσεις και γι' αυτό ξεκίνησαν να στρέφονται σε αισθητικές που αφηγούνται ιστορίες και επιτρέπουν τη δημιουργικότητα μακριά από τα καλούπια του no makeup makeup και των clean girl routines.

Το Arabic Beauty δεν έρχεται απαραίτητα να «εκθρονίσει» το K-Beauty, αλλά να ισορροπήσει το τοπίο. Αν το K-Beauty μας δίδαξε τη φροντίδα, το Arabic Beauty μας θυμίζει τη δύναμη της έκφρασης. Η σύγχρονη ομορφιά δεν έχει μία όψη -έχει πολλές, και η καθεμία αξίζει χώρο.