Οι 5 καλύτερες κορεάτικες κρέμες ματιών για άμεσα πιο νεανικό βλέμμα

Δρουν ενάντια σε μαύρους κύκλους, οίδημα και λεπτές γραμμές

Η περιοχή των ματιών απαιτεί προσεκτική, στοχευμένη φροντίδα και οι Κορεάτες το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Από τα drugstores της Seoul μέχρι τα beauty counters της Δύσης, οι κορεατικές κρέμες ματιών έχουν κερδίσει επάξια τον τίτλο του must-have για κάθε τύπο επιδερμίδας. Με καινοτόμα ενεργά συστατικά, ελαφριά υφή που απορροφάται άμεσα και στοχευμένη δράση ενάντια σε μαύρους κύκλους, πρήξιμο και λεπτές γραμμές, αυτά τα cult-favorite προϊόντα δεν είναι απλώς τάση, είναι ένας τρόπος να αναβαθμίσεις την καθημερινή σου ρουτίνα ομορφιάς. Ιδού μερικές από τις κορυφαίες κορεατικές κρέμες ματιών που αξίζουν μια θέση στο boudoir σου:

Οι καλύτερες κορεάτικες κρέμες ματιών

Moisturizing Eye Bomb, Belif-Απόκτησέ την εδώ

Η αναζωογονητική υφή της Moisturizing Eye Bomb προσφέρει μια έκρηξη ενυδάτωσης που απορροφάται άμεσα από την επιδερμίδα, αφήνοντάς τη πιο ελαστική και απαλή, ενώ λειτουργεί και ως μια εξαιρετική βάση για το μακιγιάζ ματιών.

Wonder Black Rice Bakuchiol Eye Cream, Haruharu-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα συνδυάζει την εξαιρετική δύναμη του μαύρου ρυζιού και του bakuchiol για να ενισχύσει την ελαστικότητα του δέρματος και να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των σημαδιών γήρανσης.

Retinol Intense Advanced Triple Action Eye Cream, Some by Mi-Απόκτησέ την εδώ

Η ενυδατική και λειαντική κρέμα ματιών Some By Mi Retinol Intense θα σε απαλλάξει από τα σημάδια της γήρανσης. Η πατενταρισμένη σύνθεσή της με ρετινόλη, πεπτίδια και νιασιναμίδη ενοποιεί και φωτίζει την επιδερμίδα.

Skin Therapy Eye, Erborian-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η θεραπεία με 9 φυτικά εκχυλίσματα με εξειδικευμένα συστατικά, όπως η Καφεΐνη και 5% Νιασιναμίδη, στοχεύει σε 7 βασικά προβλήματα του περιγράμματος των ματιών: σακούλες, μαύροι κύκλοι, λάμψη, ενυδάτωση, θρέψη, υφή, λεπτές γραμμές και ρυτίδες.

Miracle Age Repair Eye Cream, Thank you Farmer-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα θρέψης πλούσιας υφής προσφέρει σύσφιξη και τόνωση της ευαίσθητης περιοχής των ματιών. Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τα σημάδια γήρανσης, ενώ παράλληλα δρα ενάντια στους μαύρους κύκλους και προστατεύει από την εμφάνισή τους.