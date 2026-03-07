5 νέα foundations που υπόσχονται την πιο αψεγάδιαστη βάση

Τα λανσαρίσματα που αξίζει να δοκιμάσεις

Μήπως έχει έρθει η ώρα να ανανεώσεις το νεσεσέρ σου ενόψει της άνοιξης; Από ultra-light υφές που λιώνουν στο δέρμα μέχρι και full coverage formulas που καλύπτουν τα πάντα χωρίς να βαραίνουν, τα νέα foundations που μόλις κυκλοφόρησαν υπόσχονται να επαναπροσδιορίσουν το μακιγιάζ σου. Είτε αναζητάς φυσική λάμψη για τις καθημερινές σου εμφανίσεις, είτε άψογη κάλυψη που αντέχει στη διάρκεια της ημέρας, τα λανσαρίσματα αυτής της σεζόν έχουν κάτι για κάθε beauty lover. Ιδού 5 ολοκαίνουρια μέικ απ που αξίζουν σίγουρα την προσοχή σου:

5 νέα foundations που αξίζει να δοκιμάσεις

Wonder Foundation, NYX Professional Makeup-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με βιταμίνη C που φωτίζει την επιδερμίδα και υαλουρονικό οξύ για άμεση ενυδάτωση και ανάλαφρο αποτέλεσμα, αυτό το foundation χαρίζει κάλυψη που χτίζεται με έως και 24ωρη διάρκεια.

Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ

Το εμβληματικό αυτό μέικ απ επαναλανσαρίστηκε και τώρα έχει πιο ανάλαφρη αίσθηση, ενώ χαρίζει 36 ώρες αναλλοίωτο αποτέλεσμα. Εξισορροπεί την επιδερμίδα, ελέγχει τη λιπαρότητα, προσφέρει ενυδάτωση και ζωντανό, ματ αποτέλεσμα.

Luminous Silk Foundation, Armani-Απόκτησέ το εδώ

Το ανανεωμένο Luminous Silk Foundation έχει βελτιωμένη σύνθεση που συνδυάζει αποχρώσεις πιο πιστές στο φυσικό τόνο της επιδερμίδας και νέα δραστικά συστατικά περιποίησης. Προσφέρει έως και 24 ώρες διάρκεια, φυσική λάμψη και μέτρια κάλυψη, ενώ θολώνει τους πόρους, λειαίνει τις ατέλειες και εξισορροπεί τον τόνο της επιδερμίδας, χαρίζοντας αποτέλεσμα που μοιάζει με φυσικό δέρμα.

Luminous Glow Foundation SPF 30, Hourglass-Απόκτησέ το εδώ

Η εξαιρετικά κρεμώδης υφή του εναρμονίζεται με την επιδερμίδα λειαίνοντας και ελαχιστοποιώντας τις ατέλειες, αποκαλύπτοντας μια ομοιόμορφη και λαμπερή όψη.

Éternité De Beauté Cushion Foundation, Gucci-Απόκτησέ το εδώ

Το Gucci Éternité de Beauté Cushion Foundation με SPF 35 PA++++ που προσφέρει φωτεινό ματ φινίρισμα με πλήρη κάλυψη μακράς διάρκειας και έλεγχο της γυαλάδας με μία μόνο κίνηση.