Oι αποχρώσεις κραγιόν που κάποτε επέλεγες αυθόρμητα ίσως δεν λειτουργούν πια με τον ίδιο τρόπο, όχι επειδή υπάρχουν «κανόνες» στο μακιγιάζ μετά τα 50, αλλά επειδή -πολύ απλά- το πρόσωπο αλλάζει: η επιδερμίδα γίνεται πιο απαλή, τα χείλη χάνουν ελαφρώς τον όγκο τους και το φως αντανακλά διαφορετικά πάνω στο δέρμα. Και κάπου εκεί, το σωστό χρώμα κραγιόν μπορεί να κάνει κάτι σχεδόν μαγικό -να φωτίσει ολόκληρο το πρόσωπο χωρίς καμία άλλη προσπάθεια.

Τα καλύτερα κραγιόν μετά τα 50 δεν κρύβουν, δεν βαραίνουν και δεν «παγώνουν» τα χαρακτηριστικά, αλλά λειτουργούν σαν φίλτρο, προσθέτοντας ζεστασιά, φρεσκάδα και ισορροπία. Το μυστικό δεν βρίσκεται στην ένταση, αλλά στον σωστό τόνο και στην υφή. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις;

Rosy nude, το τέλειο neutral

Τα πολύ μπεζ nude συχνά αφαιρούν ζωντάνια από το πρόσωπο, ειδικά όταν ο φυσικός τόνος των χειλιών έχει γίνει πιο απαλός με τα χρόνια. Αντίθετα, τα rosy nudes επαναφέρουν φυσικά το χρώμα στα χείλη, δημιουργώντας ένα «your lips but better» look, ιδανικό για κάθε μέρα.

Soft berry για άμεση φωτεινότητα

Τα berry κραγιόν σε πιο διάφανες υφές είναι από τις πιο κολακευτικές επιλογές για ώριμες επιδερμίδες. Plum, raspberry και muted cranberry τόνοι φωτίζουν το χαμόγελο και κάνουν τα δόντια να δείχνουν πιο λευκά, χωρίς τη σκληρότητα ενός πολύ σκούρου μπορντό ή βουργουνδί.

Warm reds αντί για ψυχρά κόκκινα

Το κόκκινο δεν έχει ηλικία -απλώς πρέπει να επιλέξεις τη σωστή απόχρωση. Τα ζεστά κόκκινα με πορτοκαλί ή κεραμιδί υποτόνους κολακεύουν ιδιαίτερα μετά τα 50 γιατί «ζεσταίνουν» την επιδερμίδα και μαλακώνουν τις γραμμές γύρω από το στόμα. Αντίθετα, τα πολύ ψυχρά ή σκούρα κόκκινα μπορεί να τονίσουν τις σκιές και τις λεπτές γραμμές.

Peachy και coral τόνοι για ζωντάνια

Όταν το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο, οι ροδακινί και κοραλλί αποχρώσεις λειτουργούν σχεδόν σαν instant lift. Προσθέτουν φρεσκάδα και νεανική λάμψη στο πρόσωπο χωρίς να φαίνονται υπερβολικές.

Editor's Tip: Η υφή του κραγιόν παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στο πόσο κολακευτικό δείχνει το αποτέλεσμα. Τα σύγχρονα satin, creamy ή balm-like κραγιόν είναι πιο κολακευτικά από τα πολύ ματ, καθώς δεν «κάθονται» στις λεπτές γραμμές των χειλιών. Αν θέλεις τώρα να κάνεις τα χείλη σου να δείχνουν πιο ζουμερά, πρόσθεσε λίγη λάμψη στο κέντρο τους, εφαρμόζοντας ένα gloss.