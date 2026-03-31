5 βουργουνδί μασκάρα που αναδεικνύουν μοναδικά τα καστανά μάτια

Μήπως ήρθε η ώρα να ξεφύγεις από την κλασική μαύρη μάσκαρα;

Ποιος φοράει πια μαύρη μάσκαρα; Très banal. Αν θέλεις να τονίσεις λίγο παραπάνω το βλέμμα σου ή να πειραματιστείς με το μακιγιάζ σου, τότε δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις μια βουργουνδί μάσκαρα, το νέο it beauty item σύμφωνα με τα TikTok girlies.

Η βαθιά κόκκινη-δαμασκηνί απόχρωση χαρίζει ένταση στο βλέμμα χωρίς να δείχνει «βαριά», δημιουργώντας ένα πιο ζεστό και φωτεινό αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο, όλο και περισσότεροι makeup artists τη προτείνουν ως ιδανική επιλογή για το καθημερινό αλλά και το βραδινό μακιγιάζ, ειδικά σε όσες γυναίκες θέλουν να αναδείξουν τα μάτια τους με πιο διακριτικό τρόπο.

Σε αντίθεση με τη μαύρη μάσκαρα που δημιουργεί έντονη αντίθεση, η βουργουνδί «αγκαλιάζει» φυσικά το βλέμμα, ενώ κολακεύει όλα τα χρώματα ματιών. Οι κόκκινοι τόνοι της κάνουν τα πράσινα και τα μπλε μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά, ενώ χαρίζουν βάθος και ζεστασιά στα καστανά και μελί μάτια.

Από διακριτικές καθημερινές φόρμουλες μέχρι πιο έντονες αποχρώσεις, παρακάτω θα βρεις τις καλύτερες βουργουνδί μάσκαρα για soft glam αλλά και statement looks:

Οι 5 καλύτερες βουργουνδί μάσκαρα

High Impact™ Mascara στην απόχρωση Black Honey, Clinique

Lash Clash Extreme Volume στην απόχρωση 05 Sassy Burgundy, Yves Saint Laurent

BADgal BANG! Mascara στην απόχρωση Wild Plum, Benefit Cosmetics

Lash Sensational Sky High στην απόχρωση Burgundy Haze, Maybelline

Panorama Volume Million Lashes Mascara στην απόχρωση Bordeaux, L'Oréal Paris