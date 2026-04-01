Ποιο ρουζ μου ταιριάζει; Οι αποχρώσεις που θα αναδείξουν την επιδερμίδα σου

Το ρουζ είναι ίσως το πιο «μαγικό» προϊόν στο νεσεσέρ κάθε γυναίκας, αφού μπορεί μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα να χαρίσει φρεσκάδα, υγεία και φυσική λάμψη στο πρόσωπο. Παρότι πολλές φορές θεωρείται ένα απλό βήμα στη ρουτίνα ομορφιάς, η σωστή επιλογή απόχρωσης μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Ένα ρουζ που ταιριάζει στον τόνο της επιδερμίδας σου μπορεί να αναδειξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου χωρίς να δείχνει έντονο ή «ξένο», ενώ ένα ρουζ σε λάθος απόχρωση μπορεί να κάνει το πρόσωπό σου να δείχνει κουρασμένο ή υπερβολικά βαμμένο. Αν αναρωτιέσαι «ποιο ρουζ μου ταιριάζει», το παρακάτω κείμενο είναι για εσένα:

Αν έχεις ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα...

Τα baby pink, τα απαλά ροζ και τα ψυχρά ροδακινί χρώματα είναι τα πλέον ιδανικά για εσένα, καθώς χαρίζουν υγιή όψη χωρίς να βαραίνουν το πρόσωπο. Η συμβουλή μας; Απόφυγε τα πολύ σκούρα ή έντονα ρουζ, γιατί δημιουργούν έντονη αντίθεση και δείχνουν λιγότερο φυσικά.

Αν έχεις ανοιχτό προς μεσαίο τόνο δέρματος...

Σε αυτόν τον τόνο δέρματος ταιριάζουν τέλεια οι ροδακινί και κοραλλί αποχρώσεις, καθώς ζεσταίνουν το πρόσωπο και προσθέτουν φυσική ζωντάνια, ενώ εξίσου κολακευτικά είναι και τα dusty rose και τα soft mauve ρουζ.

Αν έχεις μεσαία ή σταρένια επιδερμίδα...

Οι σταρένιοι τόνοι δέρματος αναδεικνύονται υπέροχα με θερμές αποχρώσεις. Τα κοραλλί, τα ζεστά ροζ, το terracotta και τα peachy bronze ρουζ προσθέτουν διάσταση και φυσική λάμψη. Οι αποχρώσεις αυτές «δένουν» αρμονικά με τον χρυσαφένιο υποτόνο της επιδερμίδας και δημιουργούν ένα sunkissed αποτέλεσμα, που δείχνει εξαιρετικά κολακευτικό.

Αν έχεις σκουρόχρωμη επιδερμίδα...

Οι πιο σκούρες επιδερμίδες χρειάζονται έντονες και πλούσιες αποχρώσεις για να ξεχωρίσουν σωστά πάνω στο δέρμα. Τα berry, τα δαμασκηνί, τα κερασί και τα βαθιά κοραλλί ρουζ χαρίζουν ζωντάνια χωρίς να «χάνονται» πάνω στο δέρμα, σε αντίθεση με τα πολύ ανοιχτά ροζ ρουζ που κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο θαμπή και εννίοτε ashy.

Bonus Tip

-Αν οι φλέβες στον καρπό φαίνονται μπλε ή μωβ, πιθανότατα έχεις ψυχρό υποτόνο και σου ταιριάζουν οι ροζ αποχρώσεις.

-Αν οι φλέβες σου φαίνονται πράσινες, έχεις θερμό υποτόνο, οπότε το ροδακινί και το κοραλλί είναι οι ιδανικοί για εσένα.

-Όταν δεν ξεχωρίζει εύκολα κάποιο χρώμα, τότε ο υποτόνος θεωρείται ουδέτερος και μπορείς να πειραματιστείς με περισσότερες επιλογές.

Editor's Tip: Ξεκίνα με μικρή ποσότητα προϊόντος και «χτίσε» σταδιακά την ένταση, εφαρμόζοντας το ρουζ ψηλά στα ζυγωματικά για πιο φρέσκια και νεανική όψη. Το σωστό ρουζ δεν πρέπει να ξεχωρίζει ως προϊόν, αλλά να δίνει την εντύπωση φυσικού χρώματος που έρχεται από μέσα προς τα έξω -σαν ένα φυσικό, υγιές κοκκίνισμα.