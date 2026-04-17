5 μέικ απ σώματος που καλύπτουν τέλεια ευρυαγγείες και ατέλειες

Το μυστικό για πιο νεανικό και ομοιόμορφα χρωματικά πόδια

Οι ευρυαγγείες, οι μικρές ουλές, τα σημάδια ακμής αλλά και οι κιρσοί μπορούν πολύ εύκολα να σε αποτρέψουν να φορέσεις το αγαπημένο σου midi φόρεμα ή μια mini φούστα ή ακόμα και να σε κάνουν να μη θέλεις να πας στην παραλία. Το ξέρουμε πολύ καλά. Εδώ ακριβώς έρχονται όμως τα μεικ απ σώματος να δώσουν λύση. Σχεδιασμένα για να προσφέρουν στοχευμένη κάλυψη, μπορούν να εξομαλύνουν τον τόνο της επιδερμίδας, να «σβήσουν» τις ατέλειες και να χαρίσουν μια πιο ομοιόμορφη, φωτεινή -και γιατί όχι;- νεανική όψη, αποτελώντας must τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οι σύγχρονες φόρμουλες δεν βαραίνουν το δέρμα. Αντίθετα, είναι ελαφριές, εφαρμόζονται εύκολα και συχνά περιέχουν ενυδατικά συστατικά που βελτιώνουν μάλιστα την υφή της επιδερμίδας. Είτε πρόκειται για μια ειδική περίσταση είτε για χρήση σε καθημερινή βάση, τα παρακάτω μέικ απ σώματος είναι το μυστικό για δέρμα που δείχνει λείο, ομοιόμορφο και πραγματικά αψεγάδιαστο:

Μεικ απ σώματος: 5 κορυφαίες επιλογές

Dior Backstage Face & Body Foundation, Dior

H υγρή υφή του Dior Backstage Face & Body Foundation γίνεται αμέσως ένα με το δέρμα, παρέχοντας εξαιρετικά ρυθμιζόμενη κάλυψη και προσαρμόσιμη ένταση σε μία μεγάλη γκάμα αποχρώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κυκλοφορεί και σε glow εκδοχή για ένα πιο λαμπερό αποτέλεσμα.

Perfect Legs, Coverderm

Απίστευτα κρεμώδες κι εύκολο στην εφαρμογή, αυτό το αδιάβροχο μέικ απ σώματος κρύβει αποτελεσματικά τα σημάδια του δέρματος, προτατεύοντάς το περάλληλα από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, χάρη στο SPF16, που περιέχει. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν «σπάει», ακόμα και κάτω από σκληρές συνθήκες, όπως η άθληση και το κολύμπι.

Studio Face and Body Foundation, MAC Cosmetics

Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα των pros για τις «βαρέως τύπου» καλυπτικές ικανότητές του, αλλά και για την ελαφριά σύνθεσή του, που προσφέρει άνετο, σατινέ τελείωμα με διαβαθμισμένη κάλυψη, που διαρκεί έως 8 ώρες. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τόσο στο σώμα, όσο και στο πρόσωπο.

Airbrush Legs, Sally Hansen

Αυτό το σπρέι με χρώμα εξασφαλίζει στα πόδια τέλειο αποτέλεσμα μαυρίσματος, ενοποιεί τον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας και παράλληλα διεγείρει τη μικροκυκλοφορία. Καλύπτει αξιόπιστα τις μικρές ατέλειες, όπως είναι οι ευρυαγγείες και οι δυσχρωμίες, προσφέροντας ταυτόχρονα στην επιδερμίδα την απαραίτητη ενυδάτωση.

Double Wear Maximum Cover Camouflage Makeup for Face and Body SPF15, Estée Lauder

Το make-up κάλυψης για πρόσωπο και σώμα Estee Lauder Double Wear Maximum Cover καλύπτει τέλεια τα πάντα, από ακμή και ερυθρότητα, μέχρι τατουάζ. Παρέχει απόλυτη κάλυψη και διαρκεί έως και 24 ώρες, τόσο στο πρόσωπο, όσο και στο σώμα.