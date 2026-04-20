5+1 νέα lip balms και tints που χρειάζεσαι στη ζωή σου φέτος την άνοιξη

Τα νέα λανσαρίσματα που θα ανανεώσουν τη ρουτίνα μακιγιάζ σου

Αν υπάρχει μια εποχή που το νεσεσέρ ζητά ανανέωση, αυτή είναι σίγουρα η άνοιξη. Φέτος η προσοχή στρέφεται στα χείλη, με ολοένα και περισσότερα brands να λανσάρουν νέα lip balms και tints, έτοιμα να βάλουν λίγη έξτρα περιποίηση και χρώμα στη ρουτίνα μακιγιάζ σου.

Από τη μία, τα lip balms αντιπροσωπεύουν την απόλυτη φροντίδα. Ενυδατικά και απαλά χαρίζουν διακριτική λάμψη και μια φυσική υγιή όψη στα χείλη. Από την άλλη, τα lip tints, πιο παιχνιδιάρικα και ανεπιτήδευτα, προσφέρουν χρώμα που μοιάζει να έχει ποτίσει τα χείλη, σαν να είναι δικό σου, με διάρκεια που αντέχει σε καφέδες, βόλτες και παγωτά.

Όσον αφορά τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν τώρα, η φετινή άνοιξη φέρνει μαζί της μια παλέτα που ισορροπεί ανάμεσα στο φρέσκο και το ζεστό: ροδακινί αποχρώσεις που θυμίζουν τα ζουμερά φρούτα της εποχής, διάφανα ροζ που χαρίζουν αθωότητα, αλλά και πιο juicy κερασί και berry τόνους που χαρίζουν φρεσκάδα στο πρόσωπο.

Παρακάτω θα βρεις τα νέα lip balms και tints που αξίζει να προσθέσεις στο νεσεσέρ σου για να κάνεις τα χείλη σου λίγο πιο φωτεινά, πιο απαλά και σίγουρα πιο ανοιξιάτικα:

Τα καλύτερα νέα lip balms και tints

Lip Balm στην απόχρωση απόχρωση Berry Pomegranate, Moroccanoil-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το βάλσαμο χειλιών είναι πλούσιο σε έλαιο και βούτυρο αργκάν, πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ, κι έτσι προσφέρει τέλεια θρέψη και ενυδάτωση. Ταυτόχρονα, προστατεύει τα χείλη από την ξηρότητα και το δυσάρεστο σκάσιμο, ενώ τους χαρίζει μια διακριτική λάμψη.

Chubby Stick™ Moisturizing Lip Balm στην απόχρωση Mighty Mimosa, Clinique-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με βούτυρο μάνγκο και βούτυρο καριτέ, αυτό το προϊόν όχι μόνο θρέφει τα χείλη, αλλά τους χαρίζει υπέροχο χρώμα, που απλώνεται εύκολα και «χτίζεται».

JuicePop Box Lip Tint στην απόχρωση Corail Disco, LANEIGE-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το tint με υφή που γλιστρά απαλά στα χείλη απελευθερώνει ένα ζωντανό, έντονο χρώμα, ενώ παράλληλα χαρίζει ενυδάτωση μακράς διάρκειας και λαμπερό, φωτεινό αποτέλεσμα.

Gucci Glow Oil-In-Water Tint Liquid Lipstick στην απόχρωση 415 Clara Pink, Gucci-Απόκτησέ το εδώ

Το μακράς διάρκειας χρώμα ενός lip tint συνδυάζεται με την απαράμιλλη άνεση για ένα χρωματικό αποτέλεσμα που διαρκεί, χωρίς να υστερεί σε λάμψη και φροντίδα.

Hyaluron Tint Lip Stain Serum Χειλιών 601 Worth It, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το καινοτόμο προιον παρέχει άμεσα +80% ενυδάτωση στα χείλη με αποτέλεσμα περιποίησης σαν serum. Μετά την εφαρμογή, αφήνει ένα ανεξίτηλο χρώμα, είτε το εφαρμόσεις ταμποναριστά για μια διακριτική φυσική εμφάνιση, είτε το αφήσεις να στεγνώσει πλήρως για ένα πιο έντονο χρωματικό αποτέλεσμα.

Prisma Flash στην απόχρωση 21 Coral Flash, Armani-Απόκτησέ το εδώ

Τα mirror‑pearls, από βοριοπυριτικό γυαλί, αιχμαλωτίζουν και διαθλούν το φως, ενισχύοντας άμεσα τη λάμψη για ένα εξαιρετικά «καθαρό» glossy αποτέλεσμα . Έπειτα έρχεται το χρώμα: με μία κίνηση, το Prisma Flash αποκαλύπτει ζωντανό, εντυπωσιακό color impact.