Τα καλύτερα lip balm με χρώμα για ένα φυσικό no makeup makeup look

Ενυδατώνουν τα χείλη και τα «ντύνουν» με τις πιο διακριτικές, juicy αποχρώσεις

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της τάσης της clean girl αισθητικής και του no makeup makeup, τα lip balm με χρώμα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι κάθε beauty ρουτίνας. Αντί για βαριά κραγιόν που ξηραίνουν τα χείλη ή διάφανα balm που δεν προσθέτουν τίποτα στο look σου, τα tinted lip balm προσφέρουν την ιδανική ισορροπία: απαλή, θρεπτική βάση και μια φυσική, φωτεινή απόχρωση που αναδεικνύει το πρόσωπο. Οι πιο αξιόλογες συνθέσεις περιέχουν ενυδατικά συστατικά όπως βούτυρο καρύδας, υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε που προστατεύουν και αναδομούν τα χείλη, ενώ τα «ντύνουν» με ένα διακριτικό wash of colour για ένα φυσικό, ζουμερό αποτέλεσμα.

Είτε αναζητάς ένα barely-there ροζ για καθημερινές εμφανίσεις, είτε μια πιο έντονη berry χρωματική νότα για μια casual βραδινή έξοδο, στην παρακάτω λίστα θα βρεις το ιδανικό lip balm με χρώμα για εσένα:

Τα καλύτερα lip balm με χρώμα

Lip Butter Balm στην απόχρωση Vanilla Beige, Summer Fridays

Glaze Craze Tinted Lip Serum στην απόχρωση Cinnamon Sugar, LANEIGE

All In One Hero Glossy Lip Balm sστην απόχρωση 102 Snuggle, Mon Rêve

Dior Addict Lip Glow στην απόχρωση 006 Berry, Dior

Smushy Matte Lip Balm στην απόχρωση Soft Sorbet, NYX Professional Makeup

Lifter Glaze στην απόχρωση 002 Pink Drip, Maybelline New York

True Lip Shine στην απόχρωση 19 Pomegranate, KORRES