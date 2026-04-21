Τα ιδανικά χρώματα και φινιρίσματα για ώριμες επιδερμίδες

Οι σκιές ματιών είναι ίσως ο πιο διασκεδαστικός τρόπος να δώσεις φως, ένταση και χαρακτήρα στο βλέμμα σου. Μετά τα 50 ωστόσο η επιλογή της σωστής απόχρωσης μπορεί να γίνει tricky, τόσο λόγω της χαλάρωσης, όσο και των έντονων γραμμών στην περιοχή των ματιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απαρνηθείς το χρώμα από το μακιγιάζ σου. Πρέπει απλά να κάνεις έξυπνες επιλογές που δουλεύουν υπέρ σου κι όχι εναντίον σου.

Οι καλύτερες σκιές ματιών μετά τα 50

Τα ιδανικά χρώματα

Τα σωστά χρώματα μπορούν να κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο ξεκούραστο και «ανοιχτό». Οι ουδέτερες αποχρώσεις με ζεστό ή ελαφρώς ροδακινί τόνο, όπως το σαμπανιζέ, το απαλό ροζ, το μπεζ, το taupe και το απαλό καφέ, είναι από τις πιο κολακευτικές, αφού χαρίζουν βάθος χωρίς να βαραίνουν το βλέμμα. Αν θέλεις κάτι πιο ζωντανό, τόλμησε ένα απαλό mauve, ένα δροσερό λιλά ή ακόμη και ένα muted bronze, αποχρώσεις που μπορούν να αναδείξουν υπέροχα το βλέμμα χωρίς να δείχνουν υπερβολικές.

Από την άλλη, απόφυγε τις πολύ σκούρες αποχρώσεις, όπως το μαύρο, που μπορούν να «βαρύνουν» το βλέμμα, αλλά και τα πολύ έντονα χρώματα, όπως το φούξια και το μπλε, που εκτός από το ότι τείνουν να δείχνουν παλιομοδίτικα, είναι πιθανό να τονίσουν τις ρυτίδες.

Τα πιο κολακευτικά φινιρίσματα

Οι πολύ ματ σκιές τείνουν να τονίζουν τις λεπτές γραμμές, ενώ οι έντονες shimmer ή glitter τείνουν να «κάθονται» στις ρυτίδες. Η χρυσή τομή; Οι satin και soft shimmer υφές. Αυτές αντανακλούν το φως διακριτικά, χαρίζοντας μια φυσική λάμψη που κάνει το βλέμμα να δείχνει πιο φρέσκο και ξεκούραστο. Οι κρεμώδεις σκιές αποτελούν μια εξίσου καλή επιλογή, γιατί απλώνονται εύκολα και «δένουν» όμορφα με την επιδερμίδα χωρίς να σπάνε.