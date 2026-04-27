5 bronzer stick που τονίζουν τέλεια τις γωνίες του προσώπου

Το beauty shortcut για μια πιο σμιλευμένη και μαυρισμένη επιδερμίδα

Θέλεις εκείνη τη sunkissed λάμψη που θυμίζει καλοκαίρι στις Κυκλάδες χωρίς όμως να χρειαστεί να φύγεις από την πόλη; Τα bronzer sticks είναι το απόλυτο beauty shortcut για ζεστή, φυσική επιδερμίδα με μία μόνο κίνηση. Κρεμώδη, εύχρηστα και ιδανικά για touch-ups on the go, τονίζουν τα ζυγωματικά και χαρίζουν την πιο κολακευτική μπρονζέ όψη στο πρόσωπο.

Πώς να τα χρησιμοποιήσεις

Ξεκίνα σε καθαρή, ενυδατωμένη επιδερμίδα ή αφού έχεις ολοκληρώσει τη βάση σου. Πέρασε το bronzer stick κάτω από τα ζυγωματικά, ξεκινώντας από τα αφτιά και κατεβαίνοντας διακριτικά προς το κέντρο του προσώπου, έτσι ώστε να δημιουγήσεις την αίσθηση πιο «σμιλεμένου» προσώπου. Συνέχισε με μια μικρή ποσότητα στους κροτάφους και κατά μήκος της γραμμής των μαλλιών, για να «ζεστάνεις» το πρόσωπο. Αν θέλεις πιο έντονο contour, μπορείς να προσθέσεις λίγο προϊόν και κατά μήκος της γνάθου για ένα πιο καθορισμένο περίγραμμα.

Με ένα πινέλο, σφουγγαράκι ή ακόμα και με τα ακροδάχτυλά σου, σβήσε το προϊόν με ανοδικές κινήσεις. Το μυστικό είναι να μην αφήσεις σκληρές γραμμές, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει με φυσική σκιά. Δούλεψε σταδιακά, χτίζοντας την ένταση αν χρειάζεται.

Editor's Tip: Αν θέλεις πιο lifted αποτέλεσμα, κράτησε το blending ψηλά, προς τα ζυγωματικά, αντί να κατεβαίνεις προς τα κάτω. Έτσι το πρόσωπο δείχνει πιο ανορθωμένο και φρέσκο. Για ένα ολοκληρωμένο look, μπορείς να προσθέσεις λίγο ρουζ ψηλά στα μάγουλα και highlighter στα σημεία που «πιάνει» το φως.

