Χαρίζουν ένα χρώμα υγείας με ένα μόνο πέρασμα

Πρακτικά, εύχρηστα και απόλυτα σύγχρονα, τα ρουζ στικ έχουν εξελιχθεί στο αγαπημένο makeup find, τόσο των pros, όσο και των clean girls στα social media. Με κρεμώδεις υφές που λιώνουν πάνω στην επιδερμίδα και εφαρμόζονται απευθείας χωρίς πινέλα, αυτά τα ρουζ χαρίζουν ένα χρώμα υγείας στο πρόσωπο, κάνοντας την επιδερμίδα να μοιάζει πως λάμπει από μέσα προς τα έξω. Πρόκειται για το πιο γρήγορο shortcut για ζωντανή, ξεκούραστη όψη, αφού σε αντίθεση με τις πουδρένιες, οι κρεμώδεις φόρμουλες προσφέρουν πιο φυσικό αποτέλεσμα και δένουν αρμονικά με την επιδερμίδα χωρίς να δείχνουν βαριές.

Τα ρουζ αυτά λειτουργούν συχνά και ως multi-use προϊόντα, αφού μπορούν να εφαρμοστούν στα μάγουλα, στα χείλη ή ακόμη και στα βλέφαρα, δημιουργώντας ένα φρέσκο, μονοχρωματικό makeup look, ιδανικό για κάθε μέρα. Από sheer ροδακινί αποχρώσεις μέχρι ζωηρά ροζ και sunkissed τόνους, οι affordable επιλογές της αγοράς συνδυάζουν buildable χρώμα και skincare-inspired υφές που χαρίζουν άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το αποτέλεσμα; Ένα makeup look που δείχνει ανεπιτήδευτο, φωτεινό και απόλυτα επίκαιρο. Ακολουθούν τρεις οικονομικές επιλογές που αξίζει να δοκιμάσεις:

Ρουζ στικ: 3 κορυφαίες οικονομικές επιλογές

Cheek Flirt Face Stick στην απόχρωση 020 Techno Pink, Catrice Cosmetics

Η κρεμώδης υφή του έχει πλούσιες χρωστικές, απλώνεται εύκολα και διατηρείται άψογα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σκιά ματιών ή ως κραγιόν για ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Baby Got Blush στην απόχρωση 30 Rosé All Day, Essence Cosmetics

Χάρη στη μεταξένια κρεμώδη υφή του, το Baby Got Blush εφαρμόζεται εύκολα, χαρίζοντας άμεσα ένα διακριτικό χρώμα στα μάγουλα που φαίνεται απόλυτα φυσικό. Χάρη στην πρακτικό του σχήμα, χωράει σε κάθε τσάντα, ώστε να το έχετε πάντα στη διάθεσή σας για καθημερινή χρήση και σε ταξίδια προσφέροντας μια δόση φρεσκάδας στη στιγμή.

Blush Bar στην απόχρωση 0e, Mon Rêve

Αυτό το εύχρηστο, ενυδατικό stick πολλαπλών χρήσεων με ενυδατική φόρμουλα και κρεμώδη υφή, απλώνεται ομοιόμορφα στην επιδερμίδα επιτρέποντάς σου να "χτίσεις»" την ένταση που επιθυμείς χάρη στο ημιδιάφανο χρώμα που προσφέρει.